Il pianista Campanella in concerto al Petruzzelli: con lui va in scena Beethoven

Quando apparve sulla scena musicale, negli ultimi anni del 1700, Beethoven divenne in poco tempo il compositore più ammirato dal pubblico e dai colleghi. Dal punto di vista della figura di artista il suo avvento rappresentò una novità perché con lui avvenne quel distacco del musicista dalla corte, che ne fece in pratica un intellettuale in senso moderno. Anche in ciò il genio di Bonn fu profeta del romanticismo e insieme di un impegno creativo carico di istanze sociali, libertarie e filosofiche.

Ed è proprio di Beethoven il primo brano – la Sonata n. 32, in do minore, op. 111 - del recital che il grande pianista Michele Campanella terrà oggi alle 20.30 al Petruzzelli di Bari per uno dei più attesi appuntamenti della Stagione Concertistica 2024. In programma anche la monumentale Sonata in si minore, S. 178, di Franz Liszt.

Nella sua produzione, ma più in generale nel campo della letteratura musicale di ogni tempo, le 32 Sonate per pianoforte rappresentano una delle vette più alte.

Non a caso il direttore d’orchestra e pianista Hans von Bülow le definì il «Nuovo Testamento» del repertorio per lo strumento sul quale, peraltro, Beethoven sperimenta ogni ricerca e ogni ardimento portando la forma-sonata, che caratterizza la scuola viennese, ai limiti estremi del suo sviluppo.

La Sonata op. 111, la trentaduesima ed ultima del suo catalogo e terminata nella primavera 1822, per l’autore segnò il passaggio definitivo della sonata da genere di consumo pubblico a riflessione personale. E deve molto a Beethoven proprio Liszt, inventore del “recital”, vale a dire del concerto così come oggi lo conosciamo.

Uomo di cultura coinvolto in tutti i maggiori problemi estetici del suo tempo, direttore, compositore, pianista, scrittore, imperatore indiscusso dei salotti parigini ma anche capace di convincere il Papa a spostarsi dal Vaticano per una visita fino alle stanze che lo ospitarono a Roma negli anni ’60 dell’800, scrisse la Sonata in si minore nel corso del 1852, ultimandola a Weimar nel febbraio dell’anno successivo.