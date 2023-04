«È la famiglia che viene messa in discussione, la vera identità culturale, l’elemento fondativo del nostro Paese. Per questo abbiamo deciso di abbinare al cognome del nostro protagonista, il sottotitolo “Il primo mostro d’Italia” perché la famiglia è l’unico principio che in oltre 70 anni non è mai cambiata».

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1956, in una Bari che si lancia verso il boom economico, Franco Percoco, di famiglia piccolo-borghese, compie la prima strage familiare nella storia d’Italia del Novecento, uccidendo con un coltello da cucina i genitori e il fratello minore e convivendo per dieci giorni con i loro cadaveri in casa.

Un crimine che ha sconvolto l’opinione pubblica, che il regista, Pierluigi Ferrandini, ha scelto di raccontare nel suo true crime psicologico “Percoco - il primo Mostro d’Italia”. Il film si concentra sui giorni successivi all’omicidio, quei giorni in cui Franco, il “bravo ragazzo” di sempre, è finalmente libero di vivere e divertirsi in assenza dei genitori, mentre emerge a poco a poco il “mostro” che si cela nella sua mente.

Dopo il successo dell’anteprima mondiale al Bari International Film&Tv Festival, la pellicola arriva nelle sale solo il 17, 18 e 19 aprile, grazie alla distribuzione theatrical di Altre Storie.

Ferrandini, è il suo primo lungometraggio...

«È stato un salto nel vuoto, un battesimo del fuoco. Ma è anche vero che dopo venti anni su set importanti al fianco di Sergio Rubini, avevo ormai acquisito familiarità con l’ampiezza del lungo. Non ho patito le sei settimane di lavorazione. Anzi, avrei continuato a oltranza».

Il film è tratto dal romanzo “Percoco” di Marcello Introna (Mondadori), ed è una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli. La scelta di raccontare questa pagina di cronaca nera sapientemente ricostruita da Introna come è nata?

«La storia ha molte trasversalità, ha molti elementi che possono essere ricondotti ai giorni nostri. Franco è un ragazzo che deve capire cosa essere, cosa fare della sua vita. E la società stava per decidere al suo posto. È una storia di scelte, una tragedia sulla propria identità riferita al tessuto sociale in cui si vive. La società vuole i ragazzi - oggi come allora - laureati, con una buona posizione e con un’elevazione verso la borghesia. Quella di Franco Percoco non è la storia di un ribelle. Lui non scappa; lui resta qui e sa di voler diventare un ultra borghese ma non è un “vitellone”. Franco studia e vuole elevarsi. Ma qualcosa nel suo cervello si inceppa. Ho voluto raccontare questo».

A interpretare Franco Percoco c’è Gianluca Vìcari.

«Il primissimo criterio che mi spinto a scegliere lui durante i casting è stato quello del curriculum: viene dal Centro Sperimentale di Cinematografia e questo mi ha dato la possibilità di poter lavorare con lui in totale tranquillità. Sapevo che sarebbe stato pronto fisicamente e psicologicamente alle sei settimane di lavorazione. Non c’è stato giorno in cui Gianluca non fosse sul set. La scuola gli ha dato un metodo. Poi, ha un volto antico e oggi trovare un ragazzo che abbia una faccia declinabile al 1956 non è facile. In ultimo, mi ha colpito la sua espressione facciale. C’è una dicotomia nel volto di Percoco che Gianluca ha interpretato benissimo: la parte superiore quella dello sguardo, della testa, è fissa, immobile e convive con l’atto mostruoso che ha commesso. Di contro, la parte inferiore del viso, quella della bocca, con la quale dice cose che non pensa e accenna anche sorrisi e gentilezze. Gianluca ha saputo darmi questo. Ha saputo interpretare quell’“Aiutatemi” che Percoco dice ai carabinieri quando lo arrestano. Mi ha convinto così».

Riportare Bari negli anni Cinquanta non è stato semplice.

«È stata un’operazione drammatica. Basti pensare che nel 1956 la tv era arrivata da appena due anni nelle case e sui tetti c’erano pochissime antenne. Abbiamo lavorato tantissimo per ridare la giusta forma ai luoghi. Abbiamo girato tutto nel quartiere Umbertino proprio perché volevamo essere fedeli alla storia e per fortuna quella zona di Bari ha saputo regalare alla pellicola quel gusto retrò che avevo in mente».

“Percoco” sta arrivando nelle sale ma Ferrandini sta già lavorando ad altro?

«Con il produttore Cesare Fragnelli ho lavorato benissimo. Per questo abbiamo già intenzione di dare vita a un nuovo prodotto. Ma ora la scena la lasciamo tutta al primo mostro d’Italia. Percoco».