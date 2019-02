Una petizione indirizzata alla direttrice di Rai1, Teresa De Santis, al presidente della Rai, Marcello Foa e alla responsabile di Rai Fiction, Eleonora Andreatta è stata lanciata oggi a Roma . «Non chiuda Il paradiso delle signore ». Parallelamente un sit in si è svolto a Viale Mazzini, sotto la sede della Rai, con lavoratori e fan la protesta contro il rischio di uno stop alla serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1. Tra gli attori presenti, Francesco Maccarinelli, Enrica Pintore, Giorgio Lupano, Alessandro Tersigni, Rossi, Federica De Benedettis, Marta Richeldi e Alice Torriani.Dopo due stagioni andate in onda in prima serata, la fiction - una coproduzione Rai Fiction-Aurora Tv prodotta da Giannandrea Pecorelli - ambientata in un grande magazzino all'inizio degli anni '60, dal 10 settembre ha traslocato nel day time di Rai1. Nuovo il cast, con Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Neva Leoni, mentre dei vecchi protagonisti sono rimasti solo Alessandro Tersigni e Alice Torriani. Partita intorno al 9% di share, arrivata a toccare anche il 15%, la fiction non è stata ancora rinnovata per la seconda stagione. Le riprese principali si svolgono negli studi Videa di Roma dove sono stati costruiti per l'occasione due teatri di 1.500 mq ciascuno, mentre su una superficie di oltre 1.000 mq sono stati allestiti l'esterno e l'ingresso del Paradiso.