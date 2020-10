Paolo Fox non va ai Fatti Vostri per l'oroscopo, Magalli: «Abbiamo sperato fino all'ultimo». Cosa è successo

Paolo Fox non si è presentato nello studio de "I Fatti Vostri" per condividere il suo oroscopo con i telespettatori a causa di un problema di salute. Doveva stilare la consueta classifica settimanale dei segni zodiacali, ma ha avuto un imprevisto, come ha dichiarato alla fine della trasmissione Giancarlo Magalli. «Le ammiratrici di Paolo Fox - ha detto il conduttore - sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale».

Leggi anche > Gerry Scotti positivo al coronavirus, l'annuncio sui social: «Volevo essere io a dirvelo»

A mezz'ora dalla fine della puntata l'assenza del noto astrologo era ormai sicura. Inevitabile il pensiero ai mesi di stop durante il lockdown, quando Paolo Fox decise di sospendere le ospitate televisive in segno di rispetto per le vittime e i malati di coronavirus. C'è chi ha pensato che potesse aver preso la stessa decisione davanti alla seconda ondata della pandemia e in seguito all'aggravarsi della situazione.

E invece a rallentare Paolo Fox sarebbe stata una colica renale. Non si hanno ulteriori informazioni in merito, ma Giancarlo Magalli ha sottolineato il fastidio di questo tipo di imprevisto. Dalla storica 'Piazza Italia' de 'I Fatti Vostri' un saluto a Fox e un pizzico di ironia per sdrammatizzare.

Ultimo aggiornamento: 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA