Il grande scrittore Dino Buzzati è stato tra i massimi esponenti del surrealismo, in lui peraltro colorato da una vera e propria aurea kafkiana. Bellunese, classe 1906, Buzzati fece di Milano (dove entrò giovanissimo nel “Corriere della Sera” e dove morì nel 1972), la sua vera città. Professionalmente fu sempre un giornalista, non si interessò di critica e non fece mai parte di gruppi letterari. A parte i suoi notevolissimi racconti, pubblicati inizialmente con il titolo “I sette messaggeri” e poi rielaborati nel 1958 nei “Sessanta racconti” (per i quali ebbe il Premio Strega), i suoi romanzi più famosi sono “Il deserto dei Tartari” del 1940, e “Un amore” del 1963.

Basato proprio su questo magnifico testo è lo spettacolo omonimo interpretato dall’attore Paolo Briguglia, con l’adattamento e la regia di Alessandra Pizzi, che sarà in scena oggi alle 21 nel Chiostro del ‘500 del Convitto Palmieri a Lecce, domani alle 21 nel Chiostro del Museo Ribezzo a Brindisi (entrambi gli appuntamenti sono in collaborazione con il Polo Bibliomuseale della Regione Puglia), e dopodomani sempre alle 21 al Teatro Comunale di Matino (in collaborazione con il Comune). I biglietti per i tre appuntamenti sono disponibili online sul sito www.ciaotickets.com o telefonando al 3279097113.

Il progetto spettacolo così strutturato rientra nel format “Metti un libro a Teatro”, prodotto da Ergo Sum e ideato da Alessandra Pizzi, con lo scopo di unire interpreti di fama internazionale, i luoghi di cultura e i grandi capolavori della letteratura, per raccontare al pubblico il valore dei testi classici.

A portare sul palcoscenico l’unico scritto “erotico” dell’autore è Paolo Briguglia, noto per le sue numerose interpretazioni di successo sul piccolo e grande schermo, oltre che a teatro. In questa occasione l’attore siciliano darà corpo e voce al protagonista della storia, Antonio Dorigo, un uomo egoista, superficiale, disinteressato ad affetti sinceri e fruitore di prestazioni sessuali occasionali con ragazze molto giovani, anche minorenni. Quando Laide, una giovane ballerina di fila della Scala farà ingresso nella sua vita, Dorigo farà esperienza di un amore vero, di esemplare limpidezza, ma desinato a smarrirsi nella menzogna come in un labirinto.

Un viaggio nella mente del protagonista

«Buzzati lascia il lettore viaggiare nella mente del protagonista - si legge nelle note - tra i suoi pensieri ossessionanti, nel fluire come un fiume in piena di monologhi interiori che spezzano il respiro, arrecando sensazioni di malessere e portando alla luce le inquietudini e i numerosi interrogativi che attanagliano la mente di Dorigo. Allo stesso modo, anche nella rappresentazione teatrale, è proprio la serie di domande retoriche a esplicitare i pensieri del personaggio nella loro contraddizione, e Paolo Briguglia, attore eclettico dotato di grande sensibilità e intensità interpretativa, riesce a rendere nel migliore dei modi i meccanismi mentali che entrano in funzione nella testa di Antonio Dorigo».

La dimensione spazio temporale entro cui i protagonisti si muovono è scandita dalla musica: la scelta della colonna sonora di dimensioni pop, nazional popolare, che rispetta l’intensa produzione musicale e cantautorale degli anni 60, tra Dalla e la “innamorati a Milano” di Remigi, ricrea quel fermento artistico e produttivo proprio di quegli anni.