Paola Cortellesi, "figli" e "gatto" sperando di ricominciare

Per lei, questi, sono giorni bollenti. E non c'entra - almeno non del tutto - il caldo africano che da settimane sta facendo boccheggiare l'Italia. Sono giorni bollenti perché la vedono super-impegnata nella promozione, sempre e dovunque, del nuovo film di cui è protagonista, oltre che coautrice, e che dal 26 agosto approderà finalmente nei cinema. S'intitola Come un gatto in tangenziale 2. Ritorno a Coccia di Morto e già questo dovrebbe bastare per accendere il sorriso sul volto di quanti (tantissimi) quattro anni fa hanno avuto modo di godersi il divertente primo tempo dell'intelligente storia creata attorno al conflittuale e spassoso rapporto tra l'intellettuale e un po' pedante Giovanni, personaggio dalle inconfondibili fattezze di Antonio Albanese, e la coatta Monica.

La speranza

Ma per lei, la coatta, al secolo Paola Cortellesi, questa nuova avventura cinematografica è molto di più di un bel sequel di cui andare fiera. Per lei, come per tutti i suoi colleghi, questo nuovo film ha soprattutto il sapore della speranza: la speranza di tornare a vedere le sale cinematografiche riempirsi di spettatori, sia pure con tutte le precauzioni sanitarie necessarie, e sentire che, sì, finalmente la pandemia che ha paralizzato il settore per oltre un anno sta per essere lasciata alle spalle.

E' una speranza che le brilla negli occhi quando racconta che «sì, è proprio così. Appena qualche giorno fa, il 14 agosto, quando ci sono state le anteprime del film, abbiamo avuto la gioia immensa di rivedere in un piccolo cinema di un piccolo centro come Pescasseroli una sala piena con persone che condividevano risate ed emozioni, anche se con tutti i controlli, le mascherine e tutto il resto. E' stato emozionante e molto bello e speriamo che dal 26 si ricominci su questa strada».

La rassegna QCine e il premio Salerno

Che però sia un percorso lento, quello del ritorno alla normalità, non è un mistero per nessuno. E lo dimostra anche il fatto che stasera Paola Cortellesi, attrice multiforme ma anche sceneggiatrice, autrice televisiva, doppiatrice e persino cantante, parteciperà solo attraverso un collegamento in streaming alla decima edizione del Qcine - Festa del cinema da mangiare che si terrà a Maruggio - alle 20.30 nell'area esterna del Palazzetto dello Sport - e che le ha tributato il Premio Pietro Salerno proprio per il suo eclettismo artistico. Un'edizione ridotta della rassegna diretta dal produttore cinematografico Alessandro Contessa e dallo sceneggiatore e regista Luigi Sardiello, che negli anni passati proponeva in più serate l'incontro tra alcuni film, i loro protagonisti e di volta in volta una particolare pietanza legata in qualche modo alla pellicola del giorno.

«Speriamo di poter tornare a farlo già dal prossimo anno», commenta, anche lui fiducioso, Alessandro Contessa. Ma per questa volta ci si deve accontentare (e comunque non è poco) della conversazione in streaming con la brava attrice romana, cui farà seguito la proiezione del film Figli, del quale la Cortellesi è protagonista insieme con Valerio Mastandrea.

Il film "Figli"

E anche questo è un film che per Paola ha un significato particolare che è lei stessa a raccontare. «Certo - spiega l'attrice - per me ha rappresentato molto anche in termini affettivi ed emotivi, perché quello straordinario autore che è Mattia Torre, che lo ha scritto e con il quale lo avevamo preparato, è venuto a mancare all'improvviso e così abbiamo affrontato questo film senza di lui, anche se secondo le sue direttive e facendo quello che lui avrebbe voluto che noi facessimo. Cominciare un film così ti pone ovviamente in uno stato d'animo particolare. Però non direi triste, anzi piuttosto propositivo; tutti abbiamo fatto del nostro meglio, ma comunque non c'era la nostra guida principale, che poi era la guida principale anche di Giuseppe Bonito che è diventato regista del film, per volere di Mattia, ma che avrebbe voluto anche lui ancora i suoi consigli».

Tratto dal monologo recitato da Valerio Mastandrea I figli ti invecchiano, il film ha vinto tre Nastri d'Argento e un David di Donatello.

Quanto alla storia, continua Paola Cortellesi, Figli «racconta il mestiere del genitore, un mestiere in cui è impossibile non sbagliare. Perché farlo bene si può, ma non sbagliare è davvero impossibile. E' un campo minato, si sbaglia certamente. E quindi è stato anche un modo per mettere sul piatto le imperfezioni, parlarne, spiegarle anche ai bambini. Perché un'idea di perfezione, di famiglia perfetta, di genitori e figli perfetti, è fuorviante, non corrisponde affatto alla realtà e sarebbe anche pericolosa nella crescita di un bimbo. Il film racconta questo e lo fa attraverso l'umorismo geniale e unico di Mattia Torre, che riesce a rappresentare la realtà di una storia in cui moltissime famiglie si sono ritrovate condendola anche con diversi momenti surreali, che chiaramente non hanno niente a che vedere con la realtà ma aiutano a raccontarla».

Il nuovo film

Momenti surreali di cui è intriso anche il nuovo episodio di Come un gatto in tangenziale. «Altroché. Con l'aggiunta che tra Antonio (Albanese, ndr) e me c'è un'amicizia, un legame affettivo profondo e un'intesa unica. Ci capiamo con un niente, abbiamo gli stessi gusti in fatto di battute, di umorismo. Al di là del metodo di lavoro, della professionalità, con lui c'è un'affinità particolare. Quest'anno poi si sono aggiunti, oltre a Sonia Bergamasco e Claudio Amendola, alle gemelle che tornano, anche Luca Argentero e Sarah Felberbaum, un grande acquisto per il gruppone di questa storia. E' di nuovo un film che tratta di temi che a noi stavano molto a cuore, e però lo fa usando il linguaggio coatto di Monica e quello intellettuale di Giovanni». Risate assicurate.