Pago, valanga di insulti a Serena Enardu sotto la ultima foto insieme. Il post: «Ho già pianto abbastanza»

La fine della storia d'amore tra Pago (Pacifico Settembre) e Serena Enardu attorno all'ultimo falò della ormai ex coppia a Temptation Island Vip ha lasciato pochi dubbi nei telespettatori, che si sono schierati in maggioranza al fianco del cantante. In particolare, moltissimi fan hanno utilizzato l'ultima foto che ritrae Pago e Serena Enardu insieme per manifestare solidarietà all'uomo che si è detto ancora innamorato. Aspre critiche, invece, per l'ex tronista di Uomini e Donne, accusata di non aver apprezzato il valore del suo ex compagno e avergli preferito il tentatore Alessandro Graziani.

I messaggi d'affetto per Pago, ormai tornato single, sono tantissimi. «Pago volevo dirti che sei stato un signore e spero trovi una donna che ti ami come meriti», «Vai pago 6 un grande. Trattato a pesci in faccia sei andato via da signore. La bellezza non è tutto, trova il vero amore altrove, non ci ricascare», «Grande Pago hai dato lezioni di signorilità e valore.... Purtroppo merce rara... Immensa stima per te vedrai la vita paga sempre...». Ironia della sorte, c'è persino chi ora sogna di vedere proprio Pago sul trono di Uomini e Donne nel ruolo che fu della ex.

Sono solo alcuni dei messaggi ricevuti dal cantante. Tra questi, anche un affettuoso post da parte di Debora Pelamatti, la moglie di Max Pezzali, amica di lunga data.

«Mi ero ripromessa di non scrivere nulla (soprattutto dopo le tue continue raccomandazioni: “Debby fai la brava!!!”) ma, una cosa ci tengo a dirla: sono tanto orgogliosa di te e di essere tua Amica ❤️ Non si può non volerti bene e sono immensamente felice di tutte le parole d’affetto nei tuoi confronti che ho letto in questi mesi.

Ognuno nella vita ha quello che si merita: tu hai tanto talento, un animo buono e un figlio educatissimo e bellissimo...Il futuro può riservarti sempre e solo il meglio».

Al contrario, i commenti nei confronti di Serena Enardu sono di tutt'altro tono. Non certo da parte di Pacifico, che al momento non ha speso parole nei confronti della donna con cui ha condiviso sette anni di vita, ma dei followers del cantante che hanno commentato le ultime foto dei due insieme. «Ma non eri tu quello che dormiva sempre sul divano e non l'aiutava a fare niente», «si sente ragazzina vuole vivere da tale...», «Avevi una pagliaccia al tuo fianco per non dire altro. Donna da quattro soldi».

Commenti simili anche sul profilo Instagram di Serena Enardu, che non ha ancora commentato quanto accaduto ieri sera durante il falò di Temptation Island Vip ma solo fatto un breve accenno in una storia dicendo di non aver dormito bene stanotte.



Pago non è rimasto indifferente di fronte a questa valanga d'affetto, così il cantante ha pubblicato a sua volta su Instagram un messaggio speciale, quello della sorella. Insieme alle belle parole di Nunu, Pago lascia anche un messaggio molto sentito ai suoi fan. «Mi ero ripromesso di non emozionarm più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza. E poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti 😳.. nooooo😰..sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare. Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi K 😱) si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! Non posso che dire GRAZIE proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore 💖 e che Dio vi benedica tutti».

