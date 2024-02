Sanremo 2024, pagelle terza serata: Russell Crowe sbeffeggia Travolta (10), Amadeus e Fiorello rosiconi (5), Mannino show (9), Angelina che bomba (9)

Angelina Mango si aggiudica il primo posto nella classifica provvisoria. Nella terza serata di Sanremo 2024 arriva Il ciclone Teresa Mannino e Russell Crowe che sbeffeggia il collega Travolta facendogli il verso (della papera), il sempreterno Morandi e Ramazzotti che dura come un gatto in tangenziale. Peccato per Amadeus e Fiorello che, quelle polemiche sul Ballo del Qua Qua, non le hanno proprio digerite. Ecco le nostre pagelle.

Paola e Chiara e il gobbo (4)

Ma entro sabato glielo sistemeranno il gobbo? Dalla conduzione del Prima Festival all'esibizione al Suzuki Stage, di male in peggio. Sembrano generate dall'intelligenza artificiale. A far furore sono solo i bicipiti dei ballerini.

Amadeus rosicone (5)

Ama si ama. E chi non lo fa? Si becca la ramanzina. Apre la terza serata bacchettando i giornalisti per le polemiche su John Travolta. Rosicone.

Il Tre cucciolone (6+)

Il rapper cucciolone (niente parolacce e machismo tossico nel suo repertorio) consegna i fiori alla mamma e si commuove. Lo confesso, alla prima serata mi ero abbioccata. Oggi che si è esibito per primo posso dire che la canzone è orecchiabile.

Maninni esordiente (7)

Diciamoci la verità: l’abbiamo dovuto googolare per scoprire chi è. Da perfetto sconosciuto a big: il cantautore pugliese è la scommessa di Amadeus. Vuoi vedere che è una scommessa vinta?

Bnkr44 far west (5)

A questo punto vorrei farmi un giro nel loro armadio per capire da dove tirano fuori questi outift. Forse nel bunker dovremo chiudere il loro stylist. Stasera sono travestiti da Toy Story. Però sul palco sembrano divertirsi da matti. Almeno loro.

Santi Francesi (8)

A noi hanno lasciato l'amore in bocca. Non so se sono santi ma li beatifichiamo. E a giudicare dai commenti sui social hanno scatenato un certo subbuglio ormonale.

Teresa Mannino show (9)

Possiamo averla anche domani? E dopodomani? E l’anno prossimo? Teresa è ciò di cui sapevamo di aver bisogno. Se Ama non presenterà il prossimo Festival sapete già a chi dovete darlo.

Mr.Rain (6)

L'anno scorso il coro dei bambini, quest'anno l'altalena. La prossima volta Mr Rain canterà direttamente da un asilo nido.

Eros Ramazzotti come un gatto in tangenziale (6)

Un'icona della musica italiana che porta sul palco un messaggio di pace. Ben fatto.

Peccato che la sua presenza sia durata come un gatto in tangenziale. Ci aspettavamo quantomeno un medley delle sue canzoni (avevamo già le ugole pronte).

Fiorello rosicone parte 2 (5)

Come il compare Amadeus, anche Fiore rosica per le polemiche su Travolta. Dai ragazzi, anche meno.

Rose Villain non fa boom (5,5)

Bella per carità, ma la canzone non fa boom. Quando vuoi far vedere quante cose sai fare corri il rischio di eccedere. Questa canzone è un frankstein musicale, due canzoni in una. Il voto andrebbe sdoppiato e fatta la somma.

Sabrina Ferilli sprecata (6)

La Ferillona è patrimonio nazionale. Potevano sfruttarla un po' di più. Invece la sua presenza è solo un mega spottone per la nuova fiction Rai. Peccato

Alessandra Amoroso (7)

Tra la Amoroso, Irama e Rose Villain, quest'anno a Sanremo c'è un evidente problema con il phon. Capelli a parte è una delle meglio vestite di quest'anno. La canzone? Non sarà da podio ma funziona. Intensa, come la sua voce.

Gianni Morandi altra categoria (10)

Ha stretto un patto con il diavolo, non c'è altra spiegazione. Gianni all'1 e 15 di notte balla come Bob Sinclair al Pacha di Ibiza. Di Morandi non ci si stanca mai. Lo vorremmo su quel palco ogni anno, come i fiori di Sanremo.

Ricchi e Poveri effetto nostalgia (4)

Sarà perchè vi amiamo e non vogliamo ricordarvi così. Ma l'operazione nostalgia con loro ha avuto un effetto disastroso. Va detto che a 70 anni suonati hanno un'energia da far invidia. Da cantare a Capodanno facendo il trenino. Sono allegri e comunque vada gli vogliamo bene.

Russell Crowe sbeffeggia Travolta (10)

Dopo Travolta, il rischio che lo facessero travestire da Gladiatore per fargli fare le foto con i turisti c’era. Ma per fortuna Amadeus ha imparato la lezione. Crowe - che pochi sanno nasce prima come musicista che come attore - si esibisce con un suo pezzo blues. Sbeffeggia John (con tanto di verso della papera), saluta in italiano, racconta la sua straordinaria carriera. Signore e signori, ecco un vero divo.

Angelina Mango che bomba (9)

Ma quale noia. Angelina è una bomba. Fa venire voglia di indossare un paio di leggings leopardati e andare a ballare per strada (con la musica a palla). Ovazione in sala. Vuoi vedere che abbiamo la vincitrice?

Diodato intenso (8)

La colonna sonora perfetta per un film di Muccino. Diodato sa fare il suo mestiere, niente da dire. E' una delle voci più belle della musica italiana e si sente.

Ghali stecca (5)

Stasera l'intonazione non è di casa. Ghali travestito da Michael Jackson non becca una nota. Peccato perché il testo della canzone è uno dei più belli di quest'anno.

Negramaro bacione (8)

Per chi non si è ancora addormentato, a mezzanotte e 18 scatta la coccola sul divano (mentre Emma e Giuliano Sangiorgi "limonano" sul palco per il Fantasanremo). I Negramaro? Giocano su un altro campo.

Edoardo Leo a notte fonda (6)

Momento spot. Il senso di mandare in onda un attore talentuoso come Leo a mezzanotte e mezza ancora non l'ho capito.

Fiorella Mannoia regina (9)

Fiorella "orgogliosa canta". E ti credo. con quella voce. Onestamente meriterebbe il podio.

Sangiovanni Er Monnezza (6)

Già è difficile capirlo per chi non parla in corsivo, all'una di notte poi è un'impresa davvero ardua. Ma poi perché si è vestito da Er Monnezza?

La Sad horror (3)

Vista l'ora, è arrivato il momento del film horror vietato ai minori di 18 anni. Roba che il pagliaccio It in confronto ha un look da prima comunione. Sarò boomer ma questi con Sanremo ci azzeccano come Travolta col ballo del qua qua.