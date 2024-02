Sanremo 2024, pagelle look terza serata: Teresa Mannino "alga" (4), Angelina Mango perché (5+), Dargen D'Amico impegnato (8)

La star della terza serata di Sanremo 2024 è lei: Teresa Mannino, vestita Roberto Cavalli, inanella una serie di outfit poco convincenti: camicie piumate, completi in stile vestaglia e animalier di tutti i colori. La sua simpatia, però è inarrestabile. E gli altri? Alessandra Amoroso sfoggia l'ennesimo look degno di nota (sempre Cavalli), mentre Rose Villain è in versione Catwoman (Balenciaga) e Dargen D'Amico in Moschino lancia una denuncia velata.

Annalisa "ricicla" l'abito di Rose Villain (9)

A parte le autoreggenti, ormai unica nostra certezza, l'abito di stasera ricorda pericolosamente quello di Rose Villain di ieri. Accessoriato con una camicia però è decisamente più originale.

Emma pop (8)

Questa sera ci piace anche di più di quelle precedenti: estrosa, pop e spiritosa come lei, in realtà, è. Questo rosa Barbie non è mai stato così divertente.

Angelina Mango, ancora non ci siamo (5+)

Noi la vorremmo veramente promuovere, ma loro proprio non la vogliono vestire bene. Stasera treccine e completo floreale paillettato.

Ma poi quelle scarpe. Angelina, riprenditi.

Ricchi e Poveri senza voto

Cosa dobbiamo dire di questi outfit fucsia paillettati e pure en pendant? Niente, meglio non dire niente.

Alessandra Amoroso sirena (10)

E' la vera rivelazione di stile di questo Festival: alla terza serata non ha sbagliato un look. I guanti lunghi della prima sera, l'abito crop della seconda e oggi uno slip dress nero e velato con spacco. La Taylor Swift italiana, dicono i social. Tranne che lei è vestita anche meglio.

Sabrina Ferilli diva chic (9)

Abito velato con profili neri di velluto, sobrio ed elegante al punto giusto. La scuola degli anni Novanta si vede: è incantevole oggi proprio come nel 1996.

Paola e Chiara trash italiano (6)

In queste sere hanno alternato total white e total black con dubbi risultati. Per la perfomance al Suzuki stage hanno scelto due look gemelli che hanno un po' di tutto: mega scollature, paillette, trasparenze e chi più ne ha più ne metta. Un po' Furore un po' trash italiano.

Dargen D'Amico impegnato (8)

Parole, parole, parole: dice questo la stampa del completo Moschino collezione 1993. Perchè il messaggio è importante, ma alle parole, come quelle che ha speso per il cessate il fuoco nella prima serata, devono seguire anche fatti concreti. Bravo.

Rose Villain Eva Kant (6)

Una tuta a metà tra Catwoman ed Eva Kant che solo lei si può permettere. E, vi dirò, forse è un bene.

Teresa Mannino non ci siamo (3)

Lei è supersimpatica, ma con i look proprio non ci siamo. Tra camicie piumate e animalier verde acqua, stiamo ancora cercando di decidere cosa è peggio quando conclude la serata, come dice lei, "vestita da alga". "Questo Se lo mette Jennifer Lopez per andare a fare la spesa": che dire, ha ragione Jennifer.

Santi Francesi fanno i francesi (8)

I Santi francesi sono vestiti appunto da poeti francesi del secolo scorso. Bonus perché, non lo avevamo notato finora, ma sembra che il bel "torero" con la barba riscuota un certo apprezzamento sui social.

Clara aiutateci a dire chic (9)

Che sia lei la nuova rivelazione stilistica del Festival? Finora non ha sbagliato un look, soprattutto non quello di stasera, un "semplice" (si fa per dire) abito nero con gonna a sirena. Gli occhiali poi fanno tanto intellettuale impegnata.

Bnkr44 cowboy (6)

I Ragazzi Italiani 3.0 stasera sono in versione cowboy. Uno ha la minigonna. Folkloristici, magari a un certo punto li promuoveremo.

Maninni wannabe Mahmood (3)

Il look ricorda da vicino quello - applauditissimo - di Mahmood di ieri. L'effetto no.

Il Tre a petto nudo (5)

Mettitela una maglietta, che sei pur sempre a Sanremo.

Loredana Bertè bon ton (7)

Il contrasto chioma blu-vestitino nero con colletto, per noi, è vincente. Ma perché indossa sempre la borsetta? Magari un giorno qualcuno glielo chiederà.

Amadeus pugno nell'occhio (5)

Siamo ormai affezionati alle sue giacche vistose, ma stasera non ce la possiamo fare. Sarà che siamo provati dalla terza serata ma il blazer dorato e a pois ci fa incrociare gli occhi. Per rimediare deve finire almeno mezz'ora prima del tempo.

Gli ospiti

Sul palco saliranno Russell Crowe, Ramazzotti e Sabrina Ferilli. Dal palco del Suzuki Stage si esibiranno poi Paola e Chiara (una in lungo e una in corto, entrambe in total black) e non potrà mancare il consueto balletto.