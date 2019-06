Otranto, Verdone sul set del nuovo film: «Sono un chirurgo on the road»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OTRANTO - Un film corale e una storia d'amicizia, tra 'Amici miei' e 'Compagni di scuola', ma anche un inedito road movie medicale con dentro un mistero che si scoprirà solo all'ultima scena. Si annuncia così 'Si vive una volta sola' il nuovo film di Carlo Verdone che si sta girando in Puglia, prodotto dai De Laurentiis e in sala dal 14 febbraio per Filmauro. Racconta lo strano viaggio del primario Umberto Gastaldi (Carlo Verdone), oncologo di grande fama, e della sua équipe medica composta dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora), dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta) e dall'anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo). Un team di eccellenti professionisti, ma anche di insospettabili maestri della beffa e insuperabili nell'ideare scherzi spietati, specialmente ai danni di Amedeo."È un film corale e a volte anche crudele in cui io non ho nessuna maschera - spiega Verdone sul set a Otranto - Siamo quattro professionisti che nel privato sono un disastro, pieni di debolezze e sconfitte".