Anche un patrimonio immateriale come la cultura deve poter poggiare su sostegni concreti, tangibili e visibili. Su strategie di sviluppo mirate in un mondo in cui, in fondo, i cambiamenti sociali che la cultura determina sono reali, percettibili. Anche le suggestioni culturali che passano per il mondo del cinema possono beneficiare di strategie nuove che parlino di “innovazione aziendale” e di “destinazioni turistiche” legate ai prodotti culturali cine-audiovisivi. Questa premessa introduce ai termini esatti utilizzati nel protocollo d’intesa siglato tra Comune di Otranto e Fondazione Apulia Film Commission che, letteralmente, parla di voler “sostenere e sviluppare nuovi modelli di tourism destination e business innovation dei prodotti culturali cine-audiovisivi”.

Vuol dire che si è prevista una collaborazione ad ampio spettro (scientifica, logistica e organizzativa) nell’ambito della progettazione internazionale che, in occasione della candidatura di “Otranto 2025 Mosaico di Culture”, ha visto nascere anche un programma di sviluppo culturale in collaborazione con l’Università del Salento. Questo comporterà l’utilizzo di spazi per uffici e varie attività (tra studio, promozione, formazione del pubblico ecc) messi a disposizione per Apulia Film Commission dal Comune di Otranto per creare un rapporto di scambio virtuoso, e non occasionale, sul territorio idruntino e dintorni. Questo favorirà anche collaborazioni per la valorizzazione e la promozione della cultura audiovisiva attraverso l’Otranto Film Lab - Cultural Hub (contenitore di progetti audiovisivi).

Il ruolo dell'Otranto Film Festival, Off

Tra i primi cantieri già aperti c’è OFF, l’Otranto Film Festival diretto dall’attrice Stefania Rocca, considerato una occasione “di approfondimento sulle prospettive di mercato delle produzioni audiovisive europee, sul ruolo dei Film Fund e delle Film Commission”. Chiaramente un simile festival può avere il ruolo concreto di promozione dei progetti audiovisivi, dai lungometraggi ai documentari, cortometraggi e serie televisive, “prodotti – spiegano i firmatari del protocollo – anche con il sostegno dei Film Fund e delle Film Commission all’interno della macro-regione Adriatico-Ionica”.

Ma non è tutto. C’è anche l’idea di creare un osservatorio che monitori nuovi mercati di produzione cinematografica all’interno della stessa area Adriatico-Ionica per poter appoggiare progetti di autori e produttori agli esordi (a primo o secondo film), attraverso un progetto di Film Lab con un supporto di formazione, sviluppo, finanziamento e distribuzione.

Anche un un laboratorio di ricamo e tessitura per il Cinema

Quando nascono queste sinergie i progetti sul tavolo crescono oltre le semplici collaborazioni prevedibili: per questo altra idea trasversale è quella di un laboratorio di ricamo e tessitura per il Cinema, in collaborazione con la Fondazione Le Costantine e con i più importanti Brand dell’Alta Moda attraverso “Caffè scientifici/letterari”. Si tratterà di spazi aperti a tematiche ecologiche e parità di genere, legato alle produzioni artigianali. Ma l’iniziativa è aperta ad altri partner economici che potranno, con risorse e competenze, contribuire ad entrare tutti insieme in progetti regionali, nazionali, comunitari e legati ad attività transfrontaliere.