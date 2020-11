“Notturno” di Gianfranco Rosi in corsa per gli Oscar: «Dedico la candidatura a Valentina Pedicini»

«Dedico la candidatura a Valentina Pedicini». Gianfranco Rosi corre per gli Oscar 2021 con il suo “Notturno” e rivolge un pensiero e un ricordo accorati alla regista di Brindisi scomparsa pochi giorni fa, all'età di 42 anni, per un cancro che non le ha lasciato scampo.

Lutto nel mondo del cinema: muore a 42 anni la regista Valentina Pedicini

L’Academy valuterà dunque, nella short list della categoria “Miglior film straniero”, anche il lavoro di Rosi svolto durante la guerra in Siria e durato tre anni, con un set itinerante fra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano. Fra i dieci film internazionali che compongono la shor list, sarà scelta poi la cinquina dei finalisti per concorrere al premio, che sarà resa nota il 15 marzo prossimo. La cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

