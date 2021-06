Orietta Berti e l'incontro con il Dalai Lama: «Mi disse: "Le esce una luce dalla testa"». La risposta della cantante è tutta da ridere

Orietta Berti è senza dubbio la donna del momento. In vetta alle classifiche dei singoli più venduti da due settimane consecutive, 'Mille', la canzone realizzata insieme a Fedez e Achille Lauro, ha già ottenuto la certificazione di disco di platino ed è senza dubbio il tormentone dell'estate 2021. Il singolo, prodotto da d.whale, ha già superato 33 milioni di stream audio/video, di cui 16 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate dell'estate.

Orietta Berti e l'incontro con il Dalai Lama

Ma Orietta Berti si distingue anche per il suo umorismo. In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha raccontato un aneddoto del suo incontro con il Dalai Lama. «Lui era a Milano per un evento e io dovevo intervistarlo per Fabio Fazio, durante un collegamento in diretta per Che Tempo Che Fa. Mi avvicino e il suo assistente mi dice che è ormai tardi e che non c’è tempo per l’intervista - racconta la cantante - Inaspettatamente però, il Dalai Lama in persona mi guarda e dice: “Le esce una luce dalla testa, voglio parlare con lei”. Al che io gli rispondo: ‘Sono le meches, le ho fatte ai capelli’. ‘Questo è meglio che non glielo traduco – la risposta del suo assistente – sennò non la fa più la sua intervista’. Insomma, è stato così che ho portato il Dalai Lama da Fazio».

