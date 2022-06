A Brindisi l’Orchestra della Rai

Cinque regioni e cinque città del Sud Italia per la nuova tournée dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo: partito il 21 giugno da Catania, con successive tappe a Catanzaro, Salerno, Matera, il viaggio musicale si concluderà oggi a Brindisi. L’appuntamento, già sold out, è alle 21 non più al Teatro Verdi, indisponibile a causa di un guasto...

