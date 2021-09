Nuovo singolo inedito per i Negramaro. S'intitola Ora ti canto il mare e a partire da questa mattina è disponibile in rotazione nelle radio e anche su tutte le piattaforme digitali. Con una novità: la canzone è anche uno dei primi brani in Italia che può essere reperito anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos sul sistema Apple Music. Una nuova evoluzione nella qualità delle proprie produzioni per la band salentina da sempre attenta alle novità in materia di suono e di produzione musicale, che ha affiancato costantemente alla ricerca nella scrittura dei testi da parte del leader Giuliano Sangiorgi.

Ora ti canto il mare è scritto da Giuliano Sangiorgi e da lui stesso composto insieme con Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo con Orang3. La nuova canzone arricchisce di fatto l'ultimo album dei Negramaro, Contatto, pubblicato con Sugar lo scorso novembre dopo essere stato anticipato dalle hit Contatto e La cura del tempo.

Le nuove date del tour

Nel frattempo altri programmi sono in preparazione per la band che a partire dal 10 marzo 2022 tornerà in tour con il suo Live Nation nei palazzetti. Un'anteprima live ci sarà già il prossimo 17 settembre all'Arena di Verona durante Heroes, il Festival a sostengo delle diversità e delle minoranze di genere, dove i Negramaro presenteranno un set inedito di 20 minuti, piccolo assaggio dello show del prossimo anno.



