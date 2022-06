Opera e concerti al Petruzzelli di Bari

Con “Il barbiere di Siviglia” si entra nel ristretto numero di quei lavori che da soli garantirebbero immortalità assoluta all’autore. “L’opera delle opere”, come la chiamò un recensore di metà Ottocento in un articolo senza mai nominarla, diventò infatti immediatamente così popolare da essere ancora oggi una delle più amate e rappresentate in tutto il mondo, anche grazie ad alcune celeberrime arie come “Largo al factotum” e “La calunnia è un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati