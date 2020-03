Onstage Awards, tripletta salentina: vincono Negramaro, Amoroso ed Emma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I salentini fanno incetta di premi agli Onstage Awards , gli Oscar della Musica live. Negramaro Alessandra Amoroso si confermano i portabandiera della musica nostrana sui palcoscenici nazionali, amati e seguiti dal pubblico. La nona edizione della competizione, infatti, ha visto ben 200mila persone esprimere le proprie preferenze nei confronti di artisti e band protagonisti dei migliori concerti e tour che si sono svolti in Italia lo scorso anno.Nella categoria “Miglior artista femminile” la più votata è stata Emma Marrone, mentre la Amoroso è risultata vincitrice come “Miglior Tour” e i Negramaro hanno trionfato come “Miglior gruppo”. L’affermazione di Emma arriva al termine di un anno ricco di live e canzoni ma anche di sofferenze e di paure. Un’artista che non ha mai mollato e che ha sempre saputo risollevarsi dai momenti difficili, inclusi i problemi di salute. Così è stato anche con l’album, “Fortuna”, impreziosito dalla canzone scritta per lei da Vasco Rossi, “Io sono bella”, primo singolo uscito, seguito da “Stupida allegria”, in rotazione radiofonica nelle ultime settimane, e, a partire da venerdì, dal nuovo estratto, “Luci blu”.La Amoroso, dal canto suo, ha vinto in una categoria storicamente complicatissima, dove i competitor sono sempre agguerriti e tutti estremamente meritevoli di gareggiare. ««Il suo tour – si legge nella nota di ufficializzazione dei vincitori di Onstage – l’ha consacrata forse definitivamente tra le grandi della musica italiana». L’artista leccese ha affidato il suo “Grazie!” a una storia su Instagram.Dulcis in fundo, i Negramaro, dei veri e propri habitué di questi Oscar. Mancavano dal podio da un paio d’anni e si sono affermato come “Miglior Gruppo” «a conferma di un’attività live – si legge nella motivazione – che non ha conosciuto tregua nel 2019, grazie a un tour indoor costellato da sold-out e che ha rivisto la band in forma spaziale. La loro è stata un’affermazione mai in discussione, ulteriore riprova di una fanbase che li segue e li supporta senza soste». E proprio i fan hanno ringraziato per questo ennesimo traguardo Gualiano Sangiorgi e soci. «Grazie per il vostro sostegno, siete vita!», hanno commentato sui profili social ufficiali della band.