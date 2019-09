Offf, i premiati: vince lo sguardo periferico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è conclusa sul palco della spiaggia della Madonna dell'Altomare l'undicesima edizione di Otranto Film Fund Festival - diversity edition. Il premio come Miglior film è andato a Normal di Adele Tulli con la seguente motivazione: Catturando singoli momenti della quotidianità dell'Italia di oggi, costruisce un racconto che, senza mai scadere nel didascalico, sa essere ironico, spietato e illuminante. Adele Tulli padroneggia il linguaggio audiovisivo rivelando un talento su cui ci sentiamo di scommettere.A Normal è stato riconosciuto anche il premio intitolato a Ennio Fantastichini: «Un premio speciale, dedicato a una creazione artistica libero, ironica e vitale, come era Ennio. Per la sua potenza sovversiva grazie alla quale, lo spettatore si trova a dover riconsiderare il concetto di normalità, ha commentato Ira Fronten. La regista è intervenuta con un videomessaggio ringraziando le giurie, il direttore artistico e Lorenzo Fantastichini che ha presentato il premio.Vince il premio Miglior sceneggiatura Les invisibles di Louis-JulienPetit: Perché getta luce su una condizione di marginalità estrema con una mirabile leggerezza che, grazie a una scrittura affettuosa ed empatica, trasmette un senso di profonda umanità secondo la giuria.Miglior colonna sonora per The Golden Glove di Fatih Akin: Perché la tessitura sonora lavora in contro tempo con la violenza e la tensionedelle scene più aspre, creando un riuscitissimo effetto di straniamento, ha commentato Stefano Sardo. A The Golden Glove èstato riconosciuto anche il premio Miglior fotografia e Miglior attore non protagonista: Abbiamo visto rappresentazione di donne spessoescluse dal cinema, molte di loro non attrici. Perciò con questo premio vogliamo difendere il valore dell'interpretazione. Margarete Tiesel ci ha profondamente commesso dando vita a una donna senza speranza che subisce terribili umiliazioni, pur di aggrapparsi a una precaria esistenza. Con totale mancanza di vanità e una vulnerabilità trasparente ci aiuta a capire l'umanità di una donna ridotta alla totale disperazione, ha sottolineato Greta Scacchi, che ha consegnato il riconoscimento.