Dai Nouvelle Vague a Joe Barbieri, da Stefania Rocca a Raffaele Casarano e Carolina Bubbico: sono solo alcuni dei grandi nomi che saranno protagonisti della rassegna al Castello di Tutino, Tricase, curata dal direttore artistico Edoardo Winspeare che ha puntato anche sulla presentazione di libri, e sulle mostre artistiche e fotografiche. L’inaugurazione, oggi alle 22, vedrà salire sul palco i Nouvelle Vague (unica tappa pugliese) con un progetto che ha visto il genere della cover band reinventarsi ed arricchirsi con suggestive sonorità che spaziano dallo stile post-punk alla new wave/bossa nova per un nuovo viaggio nella musica, senza tempo e senza confini.

Oltre un milione di dischi venduti, nove tra album, live e raccolte pubblicati tra il 2004 e il 2019, i Nouvelle Vague al di là degli storici concerti al Royal Albert Hall di Londra, all’Olympia di Parigi e all’Hollywood Bowl di Los Angeles, vantano tour in tutto il mondo, dall’Europa all’America.

Domani alle 18.30, invece, si aprirà la personale di Daniele Coricciati, una significativa selezione di alcuni scatti tratti dai reportage realizzati negli ultimi anni per conto della Fondazione Sylva sulla rigenerazione territoriale ed ecologica: «Un continuo work in progress, come il lavoro di reporter appassionato di storie e di bianco e nero».

Tre appuntamenti con il Locomotive Jazz Festival

Il primo luglio, con il primo dei tre appuntamenti realizzati in collaborazione con il Locomotive Jazz Festival, verranno celebrati i 30 anni di carriera di Joe Barbieri, in questa occasione accompagnato dal contrabbassista Daniele Sorrentino. L’8 luglio sarà la volta del concerto “Preghiera di mare”, un racconto delicato ed emozionale con l’attrice Stefania Rocca, il sassofonista Raffaele Casarano e il pianista Antonio Fresa. I testi attorno ai quali è stato costruito lo spettacolo riguardano tutti il tema dei migranti e della libertà dell’uomo, con un particolare sguardo alla situazione femminile.

Il 15 luglio lo scrittore Daniele Rielli, in dialogo con Claudio Scamardella, presenterà il libro “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale” (Rizzoli, 2023). Si può raccontare un dramma ecologico e sociale come se fosse un incalzante romanzo a più voci? È quello che fa Daniele Rielli in questo libro in cui, cercando di capire cosa sta uccidendo gli ulivi della sua famiglia, ricostruisce le vicende legate all’arrivo in Puglia di Xylella, un batterio che ha causato la più grave epidemia delle piante al mondo.

Il 16 luglio le Shirvani Sisters

L’ultimo appuntamento assieme al LJF è per il 16 luglio con le “Shirvani Sisters”, Leila al violoncello e Sara al pianoforte, che portano a Tutino il progetto “Musical Voyage”, programma dai mille colori, un viaggio musicale caratterizzato da brani estremamente contrastanti tra di loro, ognuno dei quali scritto da un compositore di diversa provenienza. Il 2 agosto il duo composto da Roberto Esposito al pianoforte e Redi Hasa al violoncello farà ascoltare le suggestive note di alcuni film che hanno fatto la storia del cinema.

Il 3 agosto, invece, il castello ospita la personale di pittura di Awanle Ayiboro, artista, pittrice e perfomer ghanese, in coproduzione con Muse Salentine e Tancredi Hertzog-Guarini. Il 4 agosto protagonista in quintetto sarà Carolina Bubbico con il suo album di inediti “Il Dono Dell’ubiquità”. Gran finale, il 18 agosto, con la mostra fotografica, “Prima Della Terra” (Before Earth) di Erika Ede, a cura di Carlos Rivera Lauria.