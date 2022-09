Notte della Taranta, il premio città di Matera al maestro concertatore Dardust

A Dardust il premio Osa-Città di Matera. Il pianista e compositore italiano sarà premiato per il ruolo svolto alla Notte della Taranta. Il riconoscimento, promosso dall’associazione culturale Multietnica, con il patrocinio del Comune di Matera, a tre anni dalla prima esperienza, nel programma ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, si terrà martedì 20 e mercoledì 21 settembre al Museo Nazionale di Matera, sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi.

Il motivo del premio



Ecco la motivazione: “per il ruolo svolto alla Notte della Taranta, occasione nella quale, in qualità di Maestro Concertatore dell’edizione 2022, ha saputo far incontrare in modo innovativo sonorità contemporanee e brani della tradizione”.

Pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione, la musica di Dardust ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game e i Giochi Olimpici.



Il programma

Appuntamento alla prossima settimana dunque con due novità che sono state anticipate sul sito dell'Open Sound Festival 22:

durante la serata il “Premio OSA – Città di Matera” e “OSA Stories” vedrà in scena il meglio delle produzioni e performance prodotte da Open Sound dal 2019 e il 2022.

LINEUP – 20 settembre

• Saturno Contro x Ferula

• Procida Ritual Project con Paolo Polcari (Almamegretta)

+ Daniele Ubjk e Marzouk

• OSA Stories con go-Dratta, Alberico Larato, Rino Locantore,

Badrya Razem, I Tamburi di BOOM!

• Foresta (IVREATRONIC) dj set

LINEUP – 21 settembre

• Loveiscoil Liquid Orchestra

• Marta Del Grandi

• Dardust (pianoforte e quintetto d’archi)

• ELASI dj set

Open Sound Festival 2022 è realizzato con il contributo di MIC e Regione Basilicata, con il patrocinio del Comune Matera e in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Areaotto.