Le sorprese per il concertone di Melpignano non finiscono mai: sarà Madame a condurre la Notte della Taranta per la serata Rai che andrà in onda il 1 settembre. L'annuncio è arrivato ieri dal palco di Calimera nel corso della tappa del festival itinerante: la cantautrice italiana che già lo scorso anno era stata tra gli ospiti del concertone è stata chiamata sul palco da Alessandra Caiulo (una delle voci dell'Orchestra Popolare) e ha confermato questo nuovo ruolo che la aspetta. «L'anno scorso è stato bellissimo - ha detto Madame sul palco di Calimera - e sono pronta a tornare davanti al pubblico». Poi, Madame ha partecipato all'esecuzione di un brano suonando anche il tamburello.

Festival itinerante: oggi a Soleto

Tappa a Soleto, invece, questa sera per il Festival itinerante. Alle 21 in piazza Osanna Pizzica in Scena, lo spettacolo del Corpo di Ballo della Taranta. Alle 21.30 Rocco Nigro con Come fece come non fece, favole salentine, un concerto spettacolo che mette in scena attraverso voci, musica e pittura dal vivo una raccolta di fiabe popolari, registrate e trascritte da Luigi Chiriatti nell'omonimo libro edito da Kurumuny edizioni. Poi, spazio alle voci di Fabrizio Saccomanno e Antonio Castrignanò accompagnate dalle musiche curate da Rocco Nigro con Redi Hasa al violoncello, Giorgio Distante alla tromba e Giuseppe Spedicato al basso.