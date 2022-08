Notte della Taranta, in migliaia per le prove. Elodie "pizzicata" fa impazzire i fan. I video

Erano in tantissimi ieri sera a Melpignano per le prove generali del concertone della Notte della Taranta. Tranne Stromae, i big c'erano tutti. Ed è stato subito il delirio di applausi ed entusiasmo tra il pubblico quando Samuele Bersani ed Elodie sono saliti sul palco. Come previsto, ha cantato anche Madame, che sarà per altro la conduttrice del format ideato dalla Rai, che sarà mandato in onda nei prossimi giorni.

Che successo sui social

Tra i più amati dal pubblico anche Marco Mengoni. Grazie all'organizzazione dell'evento è stato possibile seguire l'evento anche sui social, con tanti curiosi che si sono riversati su Facebook, Instagram e TikTok (la grande novità di quest'anno). In serata il concertone, quello vero.