Notte bianca a Noicattaro, Corti in Tavola a Caprarica: tutti gli eventi del sabato sera

Notte bianca a Noicattaro e Corti in tavola a Caprarica sono solo due dei tanti eventi che offre questo sabato sera - 2 luglio - la Puglia. Se siete in vacanza o semplicemente non avete voglia di restare in casa ecco cosa fare.

Bari e provincia

Riflettori accesi su Noicattaro, scenario della terza edizione della "Notte Bianca dello sport 2022". Si parte stasera alle ore 19: spazio ai tanti sport, ma anche alla musica con il concerto della band Skanderground.



A Mola di Bari, invece, ci sono in scena Melegari e i "suoi compari" per il festival "Li Ucci": al castello Angioino si parte alle ore 20.30.



Comicità e ironia, infine, a Cassano delle Murge: a Tenuta Gentile sarà ospite Uccio De Santis: appuntamento alle ore 20.30.

Brindisi e provincia

Oggi alle ore 18 visita guida al Castello Alfonsino di Brindisi con approfondimento del sistema difensivo dell’isola di Sant’Andrea. La prenotazione è obbligatoria al numero 379.2653244

Questa sera, alle 19 in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica, prende il via il Festival dei giochi tradizionali. Una giornata interamente dedicata ai giochi di un tempo, costruiti con il legno.

Lecce e provincia

Ritorna “Corti in Tavola”, in programma oggi e domani a Caprarica di Lecce, che aprirà le sue antiche corti per una passeggiata imperdibile. Sarà occasione per gustare piatti tipici rivisitati con la sapienza degli chef locali, le cui cucine si trasferiranno occasionalmente in antiche corti nel centro storico. Start alle 20.

Appuntamento con il ritmo della pizzica stasera alle 20,30 in piazza Della Libertà a Lizzanello. Ospite del primo appuntamento del Lizza Summer Festival l’artista Antonio Castrignanò e Taranta Sounds che apriranno le danze.

Alla Praja di Gallipoli il sound scatenato di Damante.

Info: +39 3486297999.

Taranto e provincia

Taranto sarà la capitale italiana dello Swing: ballerini, appassionati e artisti giungeranno da tutto il mondo nel capoluogo jonico per danzare e scatenarsi sulle note di questa musica irresistibile. È la magia del "Taranto Swing Festival" sul lungomare a partire dalle 21. Si esibiranno in un concerto gratuito "Big Daddy and The Billy Bros Orchestra".

A Mottola il Festival della chitarra, concerti gratuiti a partire dalle 20.30 con una serie di postazioni.

Catamarani in jazz, musica a bordo dei catamarani della Jonian Dolphin conservation, imbarco ore 20.30 al Molo S.Eligio.