«L’opera più rappresentativa della grande narrativa romantica, vero “racconto gotico” in cui rivive un Medioevo pittoresco e fascinoso, intenso di clima, tutto ombre e luci fantastiche da cattedrale illuminata dalla luna. Il romanzo vive soprattutto nella singolare potenza del suo clima lirico in cui una Parigi medievale, dai misteriosi intrecci di vicoli, popolata di diseredati, di folli, di spiriti tormentati, uniche figure reali sullo sfondo di un’anonima borghesia, trova una sua stralunata esistenza…. Ma il vero protagonista del romanzo è la cattedrale di Nostra Signora…tutto il racconto è una fantasia nata dalla contemplazione del monumento gotico, quasi una trasposizione letteraria dei valori di quell’architettura». Così il critico Ugo Dettore descrive mirabilmente “Notre Dame de Paris”, il celebre romanzo di Victor Hugo al quale si sono ispirati Riccardo Cocciante e il produttore David Zard per il più grande successo di sempre nella storia dello spettacolo in Italia, che ora torna per la quarta volta al PalaFlorio di via Archimede a Bari . “Notre Dame de Paris”, con appunto le splendide musiche di Riccardo Cocciante e i testi italiani di Pasquale Panella, sarà infatti in scena da oggi alle 20 e fino al 7 novembre per festeggiare il ventennale dall’esordio sulle scene italiane.

L'Opera