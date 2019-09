“Non succede, ma se succede...”, al cinema gratis con Quotidiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anteprima cinematografica il 30 settembre presso i multisala “” di Surbo e Casamassima per per i lettori di Nuovo Quotidiano di Puglia. Alle 20.30 verrà proiettato il film “Non succede, ma se succede...”, certamente la commedia più “scorretta” dell’anno, che vede come protagonisti Charlize Theron e Seth Rogen. In sala dal 10 ottobre distribuito da 01 Distribution.Lei è una delle donne più influenti del mondo e un’autorevole Segretario di Stato. Lui un giornalista dallo spirito libero. I due non hanno nulla in comune se non che lei è stata la sua prima baby sitter.Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e, in modo impulsivo, decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Comunque, a dispetto di tutto e tutti, Charlotte e Fred faranno faville, diventando la più improbabile delle coppie. I biglietti a disposizione sonoper ognuna delle due sale, validi per l’ingresso di 2 persone. Per ottenerne uno basta collegarsi a questoe registrarsi© RIPRODUZIONE RISERVATA