La Puglia? “Il paradiso della musica live”. Non ha alcun dubbio al riguardo Noemi, al secolo Veronica Scopelliti. La cantante romana, reduce da una tournée che l’ha portata in giro per tutta l’Italia quest’estate, sarà stasera a Castrì di Lecce, ospite del Premio Civetta 2022 organizzato dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune. Alle 20.30 in piazza dei Caduti si aprirà la serata condotta dal giornalista Rai Vito Bruno (produttore esecutivo della manifestazione, invece, Franco Arigliani). Il Premio Civetta edizione 2022 verrà consegnato - tra le altre personalità italiane distintesi nel settore del giornalismo, dello spettacolo, della scienza, dell’imprenditoria, della cultura - anche a Noemi, che non è impegnata soltanto sul fronte canoro ma anche su quello della solidarietà.

«E sono molto contenta di ricevere questo riconoscimento - commenta la cantante - perché il valore aggiunto del mio lavoro è appunto quello di poter riversare l’attenzione riservata a me come artista su temi importanti come sono quelli sociali».

Premiata per la musica e la solidarietà

Noemi si è più volte prodigata per la causa dei bambini di un Paese in guerra come l’Ucraina, e in generale per le attività dell’associazione Save the Children. Ma ama la Puglia, frequentata quest’estate per tappe di concerti, anche per il suo status di “regione musicale”, «ricca di eventi musicali dal vivo oltre che di storia, di mare e della proverbiale accoglienza pugliese», aggiunge l’artista romana.

Ma il parterre dei riconoscimenti Civetta 2022 non si ferma a Noemi. Tra i premiati di stasera, infatti, ci sono il pianista Davide Santacolomba, che riceverà il Premio Civetta 2022 per aver innovato la musica con linguaggi artistici inediti, e il virologo Francesco Broccolo, per la sua attività didattica in favore dei giovani come docente della Bicocca di Milano. Numerosi anche i premi giornalistici: quello alla carriera per Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, e a Margherita De Bac, giornalista scientifica del Corriere della Sera; a Piergiorgio Giacovazzo, inviato di guerra del Tg2 (tra i primi ad accorrere sul fronte ucraino). E ancora, il Premio Civetta 2022 all’associazione Animenta che opera nel campo della prevenzione e cura dei disturbi alimentari; a Giorgio Greco, radiologo interventista presso la Fondazione Irccs dell’Istituto Nazionale dei Tumori (originario di Castrì); all’associazione Sunrise onlus, impegnata con i malati di sclerosi multipla; all’azienda Chirenti, distintasi per la capacità di coniugare armoniosamente la tradizione artigiana e l’innovazione tecnologica.

Anche 5 borse di studio

Nel corso della serata verranno inoltre consegnate le borse di studio “Stefano Ingrosso” agli alunni Benedetta Pascali e Ilaria Morello (per il 2020), Nicolò Murrone e Martina Mele (per il 2021) e a Matilde Conte per l’anno in corso.

«Siamo onorati di ricevere ospiti importanti e prestigiosi come quelli che saranno con noi stasera per il Premio Civetta, che torna a dare lustro alla nostra città dopo due anni di assenza causa pandemia - spiega il sindaco di Castrì Andrea De Pascali - e apprezziamo molto il fatto di poterli premiare insieme ad illustri concittadini o aziende del territorio che si distinguono anch’essi per la qualità del loro lavoro».