Di Nino Rota è sempre difficile dare una definizione esaustiva della sua straordinaria attività di musicista: pianista, direttore d’orchestra e compositore di inesauribile vena melodica, la cui fama rimane indissolubilmente legata ancora oggi alle tante colonne sonore realizzate per i più grandi registi, Fellini su tutti. Detto questo, però, si deve assolutamente ricordare l’altra attività che lo portò a stabilire un contatto profondo con la Puglia.

Personaggio dai multiformi interessi culturali iniziò infatti una decennale carriera didattica che lo portò prima al Liceo musicale “Paisiello” di Taranto, nel 1937, e due anni dopo al “Piccinni” di Bari, dove insegnò composizione e armonia. Nel 1950 divenne direttore, incarico in cui fu riconfermato nel 1959 quando il Liceo si riqualificò come Conservatorio statale, e che ricoprì fino al 1977 (due anni prima della scomparsa) intuendo subito, tra l’altro, il talento del giovane allievo Riccardo Muti.

L'incontro oggi al Conservatorio

E proprio agli anni pugliesi del compositore Premio Oscar per il “Padrino II” è dedicato il saggio di Tino Sorino “Nell’intimità di Nino Rota. Curiosando ancora tra le carte di Prudenzina Giannelli”, NeP Edizioni. Libro che verrà presentato oggi alle 18 proprio nel Conservatorio tarantino dove appunto Rota mosse i suoi primi passi come docente.

All’incontro, che rientra tra gli appuntamenti del Giovanni Paisiello Festival di Taranto ed è coordinato da Daniela Gerundo degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, intervengono l’autore, il direttore dell’Istituto musicale Gabriele Maggi, e un altro esperto di Rota, Nicola Scardicchio, che del grande musicista è stato anche allievo.

Nel corposo volume Sorino ricorda le preoccupazioni di Ernestina Rinaldi (pianista e figlia del compositore Giovanni Rinaldi) per il figlio Nino, che a sua insaputa ha deciso da Milano di concorrere per l’insegnamento all’Istituto Paisiello di Taranto. E alla fine degli anni Trenta lo racconta in una lettera, dicendo che non ha mai sentito Nino così lontano, nemmeno quando, spinto da Arturo Toscanini, è andato a perfezionarsi negli Stati Uniti. Al ritorno in Italia arriva la chiamata pugliese, e a Taranto comincia a frequentare la famiglia Albano, cui si deve la fondazione degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, associazione quest’anno giunta al traguardo dei cento anni.

La casa a Torre a Mare

Con il trasferimento due anni dopo a Bari sceglie come luogo di residenza Torre a Mare, dove coltiva un’intensa amicizia con Giacomo Borracci, tra i massimi esponenti della scuola dell’esoterista ed ermetista Giuliano Kremmerz. In questo contesto Rota inizia a frequentare la farmacista Prudenzina Giannelli, alla quale spesso affida il primo ascolto di molte sue composizioni.

Molte delle sue oltre centocinquanta partiture le scrisse proprio in quella casa, che ben presto sarebbe diventata il luogo elettivo dove rifugiarsi non appena libero dagli impegni didattici. Tutto questo è raccontato molte bene da Sorino attraverso i documenti (cartoline, appunti, messaggi, fotografie) rinvenuti nell’archivio Giannelli grazie alla nipote Vilia Muto: «Un archivio dal quale viene fuori un Rota più segreto, la cui passione per l’Ermetismo e il mondo magico s’inquadra nella realtà delle famiglie borghesi della Puglia di allora, restituendo l’immagine di un artista preso da mille cose, ma capace di ritagliarsi momenti di intima spiritualità».