Da Piacenza a New York, dal palco di Sanremo all’Eurovision Song Contest, dalla tv alla radio. Con un amore incondizionato per la Puglia. E oggi Nina Zilli sarà la grande protagonista dell’attesissimo concerto a Polignano a Mare insieme al sassofonista salentino Raffaele Casarano, anima indiscussa e direttore artistico del Locomotive Jazz Festival oltre che fiore all’occhiello della creativa fucina dell’etichetta musicale “Tuk Music” diretta da Paolo Fresu. Con loro la collaudata jazz band completata dal trombettista Luca Aquino, dal pianista Mirko Signorile, dal percussionista Alessandro Monteduro, dal contrabbassista Giorgio Vendola e dal batterista Maurizio Dei Lazzaretti.

L’appuntamento, alle 21 in piazza Suor Maria Giovanna Laselva, è il penultimo della rassegna “Bari in jazz” che si concluderà il prossimo 15 settembre con Ramzi Sburedwan e l’ensemble Dall’Ouna che porteranno la loro musica - un crogiuolo di suoni che si estende dall’Egitto all’Andalusia passando per la musica tradizionale del Medio Oriente - all’Anfiteatro della Pace di Bari.

Il concerto della Zilli, originariamente previsto a luglio, è stato poi spostato a oggi per questioni tecniche (biglietti 15 euro più diritti di prevendita acquistabili sui circuiti ciaotickets e ticketone anche con bonus cultura; i biglietti già acquistati sono ovviamente validi per questa nuova data).

Da "50mila" al film "Mine vaganti" di Ozpetek

L’autrice di “50mila”, la bellissima canzone che la lanciò tredici anni fa ed entrò anche nella colonna sonora del film “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, rappresenta ormai la voce italiana per antonomasia del soul, jazz e del blues. L’artista piacentina è nota pure per i suoi fantastici look, in cui fa rivivere le sue icone musicali: da Nina Simone a Etta James, da Madonna a David Bowie. Il suo esordio risale al 2001 con il singolo “Tutti al mare”, quando si fa chiamare ancora col suo vero nome, Maria Chiara Fraschetta. È solo nel 2009 che decide infatti di adottare lo pseudonimo Nina Zilli, mutuando il nome proprio da Nina Simone e il cognome della mamma. L’anno dopo arriva anche la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, dove partendo dalla categoria giovani con “L’uomo che amava le donne” entra in finale e vince il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio Sala Stampa Radio Tv e il Premio Assomusica 2010: un “en plein” che diventa trampolino di lancio per la conduzione nel 2011 del programma radiofonico “Stay Soul” su Radio 2. Nel 2012, anno in cui rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, pubblica l’album “L’amore è femmina”, che diventa ben presto “Disco di platino”, e nel 2014 si cimenta in veste di giudice con Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e Frank Matano nella trasmissione “Italia’s Got Talent”. Da allora il successo è un crescendo, e ora l’attesa è tutta per il nuovo album che s’intitolerà “Munsta”, come il singolo pubblicato lo scorso maggio.

Oltre alla musica, una grande passione: il disegno

Non tutti però sapevano della sua grande passione per il disegno fin da quando era bambina. È stata dunque una lieta sorpresa la pubblicazione tre anni fa di “Dream City”, un libro di illustrazioni uscito per Rizzoli.

«Si, il disegno ha sempre fatto parte della mia vita – ricorda la Zilli - Io preferisco chiamarli i miei disegnini, ma l’ho fatto con grande divertimento in tutti i momenti di pausa di un tour. Ci sono personaggi a me cari che vengono dal mondo della musica, ovviamente, ma anche della scienza, della letteratura».