Nicola Pietrangeli, serie di gaffe a Vieni da me. Caterina Balivo costretta a intervenire: «Non si può scherzare su questo...»

Ultimo aggiornamento: 15 Novembre, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, il campione, considerato il più grande tennista italiano di sempre, è stato ospite del salotto di Rai1. Pietrangeli si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua carriera. Ma durante l'intervista, l'ex tennista sarebbe in corso in una serie di gaffe che hanno fatto esplodere la polemica sui social.Parlando del suo compleanno, Pietrangeli avrebbe detto ironico: «». Una battuta uscita male che fa calare il gelo in studio., visibilmente in imbarazzo, è costretta a intervenire: «». Il campione di tennis allora cerca di recuperare: «Sì lo so, è una data che ricorda un momento tragico, meglio Natale».Non è tutto. Parlando della sua vecchia storia d'amore con Licia Colò (diversi anni più giovane di lui), Pietrangeli commenta ironico: «». Caterina Balivo replica: «».Ma poi sarebbe arrivata un'altra gaffe che ha fatto scoppiare la polemica sui social. Parlando della feroce dittatura di Pinochet in Cile, Pietrangeli avrebbe minimizzato. E su Twitter piovono commenti: «». E ancora: «».