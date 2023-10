Negramaro, vent’anni di musica: dopo il concertone arriva il docufilm. Anteprima alla Festa del Cinema

Alla Festa del cinema di Roma venerdì 20 ottobre è il giorno dei Negramaro: alle 20 al Teatro Palladium sarà proiettato il documentario “Negramaro – Back home. Ora so restare”, diretto da Giorgio Testi. Dopo vent’anni di successi, i Negramaro tornano a casa, a Galatina, in Salento, dove tutto è cominciato.

La prima proiezione a Roma, poi al cinema

Circondati da artisti e amici (Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Diodato, Malika Ayane, Ermal Meta, Samuel, Ariete, Aiello, Cesare Dell’anna, Raffaele Casarano, Rosa Chemical, Sangiovanni, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko) che hanno accompagnato e condiviso la loro musica, i Negramaro festeggiano venti anni di volo, in bilico tra sogno e realtà.

Tutti i membri della celebre band saranno presenti in sala. Dopo questa anteprima, il documentario farà tappa nei cinema italiani, come evento speciale, dal 6 all’8 novembre.

Il concertone di Galatina



Dopo aver riempito gli stadi e scalato le classifiche, Giuliano, Andro, Lele, Erma, Pupillo, Data nell’estate appena trascorsa hanno compiuto un viaggio al contrario fino al centro della loro terra, il Salento. Ma la cantina dove suonavano non basta più per contenere il numero di fan e quindi ci si è spostati in un aeroporto, quello di Galatina, gremito di gente. Così i Negramaro hanno festeggiato la scorsa estate i vent’anni di carriera. Un momento storico per la storia della musica italiana, che si potrà rivivere attraverso una lente cinematografica e spettacolare, grazie al docu-film che alterna una scaletta fatta di grandi successi e di duetti e la voce dei loro ospiti.



La sinossi



Le note del regista

Un momento storico per la nostra musica immortalato attraverso una lente cinematografica e spettacolare, con un look moderno e accessibile, ma al tempo stesso timeless.

20 anni di carriera dei Negramaro ma per me anche di amicizia duratura, di senso di appartenenza al proprio territorio, analizzati attraverso una scaletta di grandi successi e attraverso la voce dei loro ospiti.

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i Negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia straordinaria che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar (la più importante label indipendente italiana) fin dagli esordi, come una grande famiglia 3.0, condividendo tutta la vita possibile. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film. Il loro ultimo singolo, uscito lo scorso 15 settembre, è "Fino al giorno nuovo" che, per la prima volta, li vede duettare con Fabri Fibra.