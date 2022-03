Negramaro tour, l'annuncio della band: bis a Lecce

Grande momento per i Negramaro di Giuliano Sangiorgi, Andrea Mariano, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco e Andrea De Rocco: va a gonfie vele la prevendita del loro Unplugged European Tour 2022 che raddoppia le date di Lecce e Catania e annuncia l'anteprima a Saint-Vincent, in Valle d'Aosta.

La band celebra le origini



È una celebrazione delle origini della band che, seppur stimolata dalla situazione contingente, consente di sperimentare nuove e creative forme musicali ed artistiche in una cornice intima che li vedrà ritornare a stretto contatto con i fan.

Tutte le tappe



Dopo la prima data del 25 ottobre, al Teatro Politeama Greco di Lecce è ora prevista anche la seconda del 26: resta confermata quella del 31 al Teatro Team di Bari, mentre la partenza è stata fissata per il 22 settembre da Saint-Vincent; sono dunque 17 le date italiane del tour che farà tappa il 30 a Milano (Teatro degli Arcimboldi), 7 ottobre a Sanremo (Teatro Ariston), 10 a Bergamo (Teatro Creberg), 13 a Brescia (Gran Teatro Morato), 16 a Padova (Gran Teatro Geox), 19 a Firenze (Tuscany Hall), 22 a Napoli (Teatro Augusteo, 28 e 29 a Catania, 5 novembre a Mantova (Grana Padano Theatre), 8 a Torino (Auditorium del Lingotto G. Agnelli), 11 a Bologna (Teatro EuropAuditorium) e 13 a Roma (Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia).

Dieci volte, invece, quelle in Europa per la band: la prima tappa è il 21 novembre a Londra (O2 Sheperd's Bush Empire), per proseguire il 23 ad Amsterdam (Melkweg), 26 a Parigi (Le Trianon), 27 a Bruxelles (Cirque Royal), 29 a Francoforte (Batschkapp), 2 novembre a Monaco (Neue TheaterFabrik), 4 a Lugano (Palazzo dei Congressi), 5 a Zurigo (Komplex 457), 7 a Lussemburgo (Rockhal), per concludersi il 10 a Barcellona (Barts). Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, nella veste inedita unplugged.

Questa tournèe sarà dunque l'occasione per la band di esprimere una nuova dimensione live' e sperimentare nuove grandi soluzioni artistiche; dopo oltre 15 anni di palazzetti, stadi e grandi venue, il pubblico avrà il sapore unico di vivere un contatto più diretto con lo show e con la musica dei Negramaro.

