Negramaro, via al tour: la band protagonista nei teatri d'Europa. Le date dei concerti

Parte oggi dal Palais di Saint Vincent l'atteso NegramaroUnplugged, il tour con cui la musica dei Negramaro tornerà protagonista dei teatri di tutta Europa. Una data zero attesa da moltissimo tempo, ma anche un ritorno alla vita dopo lo stop dovuto alla pandemia. Un ritorno alla musica dal vivo anche per Lele Spedicato, il chitarrista colpito da un ictus quattro anni fa, che tornerà sul palcoscenico mettendo alla prova la sua forza ritrovata, grazie al miracolo che l'ha visto protagonista dopo giorni di paura. Quella di suonare nei teatri è stata una scelta precisa che la band ha voluto fare per restare vicina al proprio pubblico in una dimensione più intima e offrire allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita.

Il tour Unplugged

«NegramaroUnplugged non è solo il ritorno alla nostra musica, ma anche una celebrazione dei luoghi della nostra anima, come i teatri». L'annuncio del ritorno nei teatri dell'amata band salentina era arrivato dai social pochi mesi fa, durante la giornata del teatro, all'indomani dell'annullamento del tour nei palazzetti a causa della nuova impennata di contagi e il conseguente rimborso di tutti i biglietti venduti. «Abbiamo provato in tutti i modi a riportare la nostra musica nei palazzetti, - scriveva Giuliano Sangiorgi - ma il perdurare della situazione pandemica ci ha costretti a riprogrammare i concerti in autunno. Vogliamo tornare ad abbracciarvi e sentire la vostra energia magica con un tour speciale #NegramaroUnplugged European Tour 2022».

Date sold out

C'è voluto pochissimo perché le date del tour nei teatri andassero sold out e raddoppiassero per ogni tappa, il concerto sarà una nuova dimensione live, un'occasione per ascoltare e rivivere in un'atmosfera più intima la musica.



La band pugliese che esiste e resiste da 20 anni, guidata dal frontman Giuliano Sangiorgi voce, piano e chitarre è formata da: Emanuele Spedicato alle chitarre, Ermanno Carlà al basso, Danilo Tasco alla batteria, Andrea Mariano pianoforte, sintetizzatori, programming, editing e Andrea De Rocco campionatore. Nati e cresciuti in provincia di Lecce, i sei musicisti dei Negramaro hanno condiviso sempre tutto, a partire dai successi musicali per arrivare alle loro vite private. Sono riusciti a scalare le vette delle classifiche, hanno collezionato tante partecipazioni ai festival musicali più importanti e numeri da record nei loro concerti. La band capitanata da Sangiorgi è pronta a vivere un autunno ricco di impegni, nei teatri in giro per l'Italia e per l'Europa risuoneranno i loro più grandi successi dagli esordi con Mentre tutto scorre e Nuvole e Lenzuola fino a Via le mani dagli occhi, Sei tu la mia città e il nuovo successo Ora ti canto il mare. L'ultimo tour nei teatri risale a 15 anni fa, anno dell'album La finestra, quarta produzione discografica che ebbe tantissimo successo nelle classifiche italiane, tanto da essere uno dei dischi più venduti del 2007.

NegramaroUnplugged 2022 continuerà con una doppia data al Teatro Arcimboldi di Milano e terminerà a dicembre dopo un lungo tour anche in alcune storiche venue in Europa, il giro europeo avrà inizio il 19 novembre dalla Sala Apolo di Barcellona. La band sarà in Puglia il 25 e 26 ottobre al Teatro Politeama di Lecce e il 31 ottobre, 1 e 3 novembre al Teatro Team di Bari.

Un tour che intende celebrare le loro origini e che consentirà loro di sperimentare forme musicali e artistiche nuove e creative, in una cornice intima che li vedrà ritornare a stretto contatti con i fan. La grande famiglia dei Negramaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA