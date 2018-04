Negramaro primi nella classifica Airplay e Giuliano Sangiorgi ringrazia i fans a suon di musica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Negramaro non si fermano e continuano a conquistare riconoscimenti e a scalare le classifiche con il loro ultimo album “Amore che torni” (Sugar) già certificato Disco di Platino. “La prima volta”, secondo estratto dall’album, vola al numero 1 della classifica dell’airplay per la prima volta, scalzando Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale che calano al terzo posto, mentre al secondo posto si inserisce, Cara Italia di Ghali. La canzone del gruppo salentino, scritta da Giuliano Sangiorgi, è un dialogo tra passato, presente e futuro, è la più trasmessa degli ultimi 7 giorni nelle radio ed è in graduatoria da 10 settimane.E Giuliano Sangiorgi in queste ore ha ringraziato pubblicamente e a "suon di musica" i fans con un video pubblicato su Facebook.