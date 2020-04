Gli insegnanti cantano i Negramaro per salutare gli alunni, Sangiorgi e la sua mamma ringraziano: «Un'emozione travolgente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornare e, soprattutto, restare. Il messaggio forte e chiaro lanciato dai docenti dell’Iiss “L. Da Vinci” di Fasano sulle note di “Fino all’imbrunire”, successo dei Negramaro. I prof hanno infatti fatto vibrare le loro corde vocali cantando per gli studenti. “Una dedica. Un dono. Una canzone” è ciò che hanno voluto regalare ai ragazzi alla riapertura della scuola dopo le vacanze pasquali. Un coro, naturalmente a distanza, che ha voluto sottolineare invece la vicinanza, il valore e la forza del rapporto umano che lega i docenti alle classi, la loro seconda famiglia.Il video, disponibile sulla pagina Facebook del Liceo “Da Vinci” ha subito riscosso un grande successo tant’è che perfino Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, lo ha repostato sul suo profilo ufficiale ringraziando la scuola. Anche Milla Sanser, la mma di Sangiorgi, ha commentato il video. «Sono la mamma di Giuliano Sangiorgi – ha scritto – e sono un’insegnante come voi. Non potevo stare zitta davanti a un’emozione così travolgente. Grazie di cuore. Certo che torneranno i vecchi tempi e saranno più belli. Viva la scuola».