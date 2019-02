Lele a sorpresa sul palco: suona "Cosa c'è dall'altra parte" assieme a Giuliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sorpresa commovente per il pubblico nel palazzetto e per tutti i fans a casa, pochi minuti fa nel concerto di apertura della tournéee indoor dei Negramaro, partita questa sera da Rimini. Lele Spedicato, il chitarrista della band colpito a settembre da un'emorragia cerebrale definita devastante e poi protagonista di un prodigioso recupero, è salito sul palco per imbracciare la sua chitarra e accompagnare Giuliano Sangiorgi nel nuovo brano, da domani disponibile su tutte le piattaforme, "Cosa c'è dall'altra parte", scritto proprio durante la malattia di Lele e a lui dedicato. “Ciao a tutti, grazie infinite. Scusate sono un po' emozionato, giusto un po'. Ritornerò molto presto”, ha detto Lele. In quel momento una lacrima ha reso ancor più toccante il momento. Lui se l'è asciugata e ha iniziato a suonare dopo un lungo, intenso abbraccio con il leader del gruppo. Nel concerto e durante tutte le altre tappe del tour, il chitarrista è sostituito dal fratello, Giacomo.