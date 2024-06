«Quando sono qui e vedo la finestra di fronte della mia aula frequentata al Liceo Classico Palmieri, quella da cui guardavo il mondo e sognavo scrutando il cielo, penso che se allora avessi avuto i Negramaro, o altri come loro, a indicarmi una strada, sarebbe stato tutto diverso e di certo bellissimo. Non la strada del successo, come si dice, ma la strada per provare a trovare quello che vogliamo essere. Chissà che oggi non lo facciano anche i ragazzi del liceo, come lo facevo io un tempo». Giuliano Sangiorgi è carico di energia ma anche emozionato in una pausa delle prove dei Negramaro all'ex Liceo Musicale "Tito Schipa" di Lecce, le cui "chiavi" sono state consegnate dalla Provincia (in accordo con Comune e Camera di Commercio) alla band salentina con l'obiettivo di riaccendere uno dei luoghi simbolo dell'anima artistica della città. E far così rivivere il foyer e la sala prove dello storico edificio, nato grazie alle sollecitazioni e alle donazioni di Tito Schipa. Inaugurato come Liceo Musicale il 23 luglio 1937 e intitolato al grande tenore leccese, divenne Conservatorio nel 1970. Da due anni è stato finalmente restituito alla città dopo lunghi lavori di ristrutturazione.

In attesa di una definitiva destinazione, sono intanto i Negramaro ad averlo in una "gestione tecnica" anche come sala prove, con l'obiettivo di valorizzare il Salento e farne un centro musicale a tutto tondo. «Sono felicissimo che il "Tito Schipa" sia tornato a vivere, e mi piacerebbe tenere degli incontri con i ragazzi in sala, mentre proviamo e quindi anche con i tecnici, per aiutare a comprendere cosa vuol dire fare di questa passione un lavoro», prosegue Giuliano. Canta sulle terrazze, mentre il resto della band suona nella grande sala: si tratta dell'ultimo fine settimana di prove prima dell'inizio del nuovo tour negli stadi, che partirà sabato 15 giugno dal "Diego Armando Maradona" di Napoli, per toccare poi altri stadi: quelli di Udine, San Siro a Milano, Messina e infine la grande chiusura del 6 luglio al San Nicola di Bari. Ancora una volta in Puglia, dopo "campo volo" dello scorso agosto a Galatina. «Siamo stati quattro volte a San Siro, ed è sempre emozionante. Ma l'emozione più importante sarà a Bari e soprattutto a Napoli perché è il simbolo della grande cultura del Sud».

La scaletta

Rigorosamente top secret la scaletta dei concerti, ma sicuramente non mancherà "Luna piena", l'ultimo singolo che ha sbancato in radio e che ieri Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore) hanno provato nelle sale che un tempo ospitavano gli studenti del Conservatorio. In questa che è stata anche sala di prove per l'orchestra della Provincia di Lecce: qui venivano a esercitarsi tra gli anni '70 e '80 anche grandi pianisti come Rudolf Serkin, Wilhelm Kempff, Nikita Magaloff, Annie Fischer, Jorge Bolet e Maurizio Pollini. Un luogo che oggi Sangiorgi immagina aperto a tutti e a tutte le espressioni artistiche: «La mia idea è quella di convogliare molte attività artistiche. Abbiamo diversi amici scultori e pittori come Ercole Pignatelli, e vorremmo organizzare delle mostre, compresa anche quella che facemmo all'Accademia di Belle Arti qualche anno fa. O anche riproporre le foto dei nostri viaggi, non certo per un "ego" referenziale ma per far vedere ai ragazzi del Palmieri, la mia scuola, le nostre immagini in giro per il mondo, da San Francisco a Toronto, e dire loro che devono sognare con le ali sempre sporche di terra. Da qui si può iniziare anche perché qui c'è sempre stata una grande cultura, anche musicale».

Sono tanti gli artisti che sono passati da qui per provare, come Raffaele Casarano e Cesare Dell'Anna, che poi hanno suonato sul palco con i Negramaro. È la conferma di un altro momento magico per i Negramaro, che hanno raggiunto livelli di maturità tali da passare con grande facilità e naturalezza dall'esperienza a Sanremo al primo posto nelle radio, proprio con Luna Piena, con tappa a Berlino per l'incisione del nuovo album nei mitici Hansa Studios dove hanno registrato leggende come David Bowie, Depeche Mode, U2, Iggy Pop e Rem. Per poi ritornare ancora nel Salento, «per continuare a dare valore a questa terra». In una parola, musica dappertutto sempre con grande voglia e divertimento.

«Facciamo quello che ci piace da sempre e questa cosa non ha mai vacillato - spiega Giuliano -. E se guardi invece alla musica come fanno in molti, pensando solo ai numeri, dopo cinque minuti di grande successo ti rendi conto che puoi anche essere una meteora. Non abbiamo mai pensato a quanti dischi vendevamo, e quando venivano a comunicarcelo, e parliamo di numeri importanti, continuavamo tranquillamente a fare prove in cantina. Mi rendo però conto che oggi, soprattutto per come abituano le nuove generazioni, si dà un'importanza enorme ai numeri. Si capisce allora perché un 16enne possa andare in down se dopo un anno non mantiene gli stessi standard. A Sanremo potevamo portare "Luna piena", ma non l'abbiamo fatto perché non volevamo un brano che diventasse un tormentone estivo. Amadeus ci aveva invitato ripetutamente a tornare, non più come superospiti, e così abbiamo deciso di salire su quel palco come abbiamo fatto nel 2005, con le nostre vere emozioni».

Ricominciamo tutto

"Ricominciamo tutto", appunto. «È una canzone scritta in montagna conclude Giuliano , con mia figlia piccolina che cadeva sulla neve, e l'abbiamo portata in un Festival cresciuto enormemente in termini di ascolti. Abbiamo avuto dunque una platea europea e mondiale dove poter comunicare le nostre emozioni senza pensare ad altro. E per me questa è una delle più belle canzoni che abbiamo realizzato. Sono allora felice di quest'esperienza come del fatto che "Luna piena" stia andando benissimo. E sono particolarmente felice del disco registrato a Berlino dove ci siamo confrontati con grandi musicisti. L'unione tra di noi c'è, come sempre c'è stata. Ma lì abbiamo ritrovato l'unicità di certe canzoni, che musicalmente sono come nate proprio in quel luogo. E ora sì, siamo pronti per il tour: vi aspettiamo».