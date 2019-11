Negramaro, Stella Sangiorgi compie un anno: gli auguri di papà Giuliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grande torta con il personaggio Disney “ Frozen ” e uno scatto pieno d'amore. Su Instagram Giuliano Sangiorgi , voce e frontman dei Negramaro , celebra il compleanno della figlia Stella, che il 3 novembre scorso ha compiuto un anno.«Sei la stella che ha illuminato il nostro cammino verso la felicità pura - le sue parole - quella che non ha bisogno di nulla per avverarsi ogni volta che la si desidera, basta guardare i tuoi occhi e lì dentro perdersi, senza aver nessuna paura del mondo intorno, quella gioia di puro incanto che non avrà mai fine».«Grazie per aver scelto me e mamma Ilaria Macchia - continua il cantante - siamo tornati bambini con te e siamo pronti a rifare tutto come se mai, prima, avessimo vissuto le nostre vite. Questa è la vita che non avrei mai immaginato potesse esistere per me, per noi».E ancora: «Altro che musica, altro che successi, altro che America, altro che altro. Tu ci basti ed esplodi dentro come una supernova, basta solo che sorridi e scopriamo nuove galassie». Pioggia di auguri, in calce al messaggio: da Levante ad Emma Marrone, dai Tiromancino a Paola Turci, da Elisa a Geppi Cucciari e Gigi D'Alessio.