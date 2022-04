Negramaro, le date dei concerti in Puglia. In autunno il tour nei teatri

Per un deprecabile disguido, legato alla precedente programmazione, poi annullata e sostituita da un nuovo calendario, nell'edizione odierna di Quotidiano è stata annunciata per oggi e domani la doppia data di Bari del tour dei Negramaro. In realtà il tour primaverile nei palazzetti è stato sostituito, come da tempo annunciato, dal tour del prossimo autunno nei teatri. In Puglia restano confermate le date di Lecce, il 25 e 26 ottobre, al Politeama, e di Bari, il 31 ottobre al Teatro Team. Della svista ci scusiamo con i Negramaro e i lettori.

