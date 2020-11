“Contatto”, conto alla rovescia per l'album dei Negramaro in uscita il 13 novembre. Il singolo è il brano più trasmesso dalle radio

Conto alla rovescia per l'uscita dell'ultimo album dei Negramaro, “Contatto”, dell'etichetta Sugarmusic, un concept album che - scritto prima della pandemia - anticipa e precorre i temi del cambiamento. Negli store il 13 novembre prossimo, la band ha previsto una anticipazione speciale dedicata ai fan, durante un live streaming interattivo che si terrà il giorno precedente, 12 novembre, e al quale potranno accedere tutti coloro i quali acquisteranno l'album su Amazon. Nel frattempo il singolo "Contatto" - uscito il 9 ottobre - per la seconda settimana, in base alle certificazioni di settore, è il brano più trasmesso dalle radio.

Le prime tracce anticipate come titolo sui social della band - “La cura del tempo” e “Non è vero niente”, quest'ultimo brano con il feat di Madame - hanno aumentato l'attesa. Il duetto segna peraltro un’altra grande collaborazione ‘“al femminile” dei Negramaro, che hanno già diviso con successo palco e progetti musicali con Elisa, la compianta Dolores O'Riordan (voce dei Cranberries) e altre donne della musica internazionale.

"Contatto", il cui titolo richiama peraltro uno dei bisogni primari di chiunque in questo momento in cui abbracci e contatti sono vietati dalla pandemia, risuonerà per intero dal 13 novembre, lasciando scoprire anche la particolare grafica della copertina, confezionata dall'agenzia creativa Thestylepusher in 3D, grazie alla collaborazione con 3D artist Amin Farah di Theblacklab. Gli ingredienti per tracciare il cambiamento che questo album intende avviare ci sono tutti. Orecchie tese e conto alla rovescia.

