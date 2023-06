I suoi beat accelerati hanno ispirato per un’intera stagione le prodigiose imprese dei Denver Nuggets nell’Nba Americano. Eppure l’avventura che porta Giorgio Romano da Galatina, Salento, Italia, all’Olimpo del basket mondiale, ha inizio da una stasi forzata in un letto d’ospedale, dopo un grave incidente subito a diciannove anni. E chissà se quel ragazzo che trovava nell’Ipod l’unica via di fuga dalle lunghissime giornate senza sole e senza mare avrebbe mai potuto immaginare che le quelle cuffie lo avrebbero portato così lontano.

Oggi, il trentenne Giorgio è Beatsmash, dj e producer da oltre cinquanta milioni di streams su Spotify, e i suoi pezzi fanno il giro del mondo.

Anche lui, ormai, fa la spola tra Salento e Stati Uniti, passando da Milano, anche se a trasferirsi definitivamente fuori dai confini della sua terra non ci pensa proprio: la sua fucina creativa resta la sua casa-studio di Galatina, dove si perde anche per quindici ore al giorno tra dischi, consolle e mixer. «E il tempo che rimane - dice - lo uso per uscire con gli amici o seguire l’Nba», la sua seconda grande passione.

Del resto, inutile dirlo, quest’anno ha avuto un motivo in più per amare il grande basket americano. Il pezzo che ha accompagnato l’ingresso dei Nuggets in campo, che lui ha composto in collaborazione con il rapper Pelly autore del testo, ha seguito la squadra e sembra davvero averle portato bene, tanto che per la prima volta nella sua storia, proprio quest’anno la formazione ha raggiunto le tanto ambite Nba Finals.

Un'avventura iniziata nel 2019

Con i Nuggets l’avventura era cominciata nel 2019, quando lo staff si era imbattuto in un altro pezzo firmato a quattro mani da Beatsmash e Pelly, “Bodied”, scegliendo di utilizzarlo come intro ufficiale. Il capitolo seguente è stata la stagione 2023, con un invito a raggiungere gli Usa e un pezzo composto ad hoc per la squadra, approvato dai giocatori che per tradizione sono i primi ascoltatori della musica selezionata per rappresentarli.

Quella dell’Nba, comunque, non è un’esperienza isolata: il lavoro di Beatsmash è ben conosciuto negli States, anche grazie a un lungo lavoro di promozione che unisce Giorgio al fiorentino Carlo Nicoletti in arte Carletto, anche lui producer, ma che per il progetto dell’amico salentino cura l’aspetto manageriale da circa un decennio. Così, i suoi pezzi hanno viaggiato tra le classifiche e sono stati scelti, tra gli altri, dall’Ultimate Fighting Championship, il campionato statunitense di arti marziali, e dalla Mls, la lega calcistica americana.

«Follow your heart / invest your spirit / embrace the process of becoming» («segui il tuo cuore, coinvolgi il tuo spirito, abbraccia il processo del divenire») recita il pezzo composto per i Nuggets.

Ma dove lo porterà il suo divenire? Quest’estate, di certo, in un fitto live tour con Carletto, anche nel Salento. E poi?

«Non saprei dire come immagino il futuro, in questo momento ogni giorno accade qualcosa di nuovo e sorprendente», dice Giorgio.

Di certo, lui sa benissimo dov’è la strada che lo riporta verso il suo cuore.

«Sono legatissimo alla mia terra e sono convinto che l’aria che respiro contamini positivamente il mio lavoro - aggiunge - e poi, le nuove tecnologie mi permettono di poter lavorare in ogni luogo del mondo...».

Meglio ancora se da casa. Parola di Beatsmash.