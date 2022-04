La salentina Sofia Rollo tra i 18 finalisti di Musicultura. Finali a Recanati

La salentina Sofia Rollo, di Lecce, è tra i 18 finalisti di Musicultura che il 3 e 4 maggio prossimi saranno protagonisti dell'evento che si terrà a Recanati. La finale invece sarà a giugno a Macerata. In programma al Teatro Persiani ci sono due concerti serali che Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, trasmetterà in diretta dalle 21.05, con John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua alla conduzione.

Gli altri finalisti

Gli altri finalisti - quest'anno sono in tutto 18, a differenza degli anni passati in cui erano 16 - sono Caspio di Trieste; Emit di Lodi; iosonorama di Napoli; Isotta di Siena; Kamahatma di Trecate; Malvax di Modena; Cassandra Raffaele di Vittoria; Sandri di Cesena; Sara Loreni di Parma; Te quiero Euridice di Piacenza; Themorbelli di Alessandria; Valeria Sturba di Bologna; Valerio Lysander di Roma; Martina Vinci di Genova; Vito di Palermo; Y0 di Ravenna e Yosh Whale di Salerno. «Per la prima volta abbiamo 18 finalisti anziché 16. Una licenza che ci siamo presi per dare un riscontro anche quantitativo alla qualità e alla varietà delle proposte che abbiamo ascoltato con piacere alle audizioni», spiega il direttore artistico Ezio Nannipieri.

Il direttore di Radio Rai 1

«Musicultura da anni valorizza e scopre talenti in tutta Italia - sottolinea Andrea Vianello, direttore di Rai Radio1-. Si tratta di una manifestazione che prosegue quella ricerca di qualità artistica che l'ha resa un punto di riferimento nella canzone popolare italiana. Rai Radio1 è onorata di essere radio ufficiale e di portare avanti questo sodalizio che dura oramai da molti anni. Dopo il concerto di Recanati seguiremo le finali allo Sferisterio di Macerata in giugno».

La finale a Macerata a giugno

Assieme ai finalisti, i concerti al Teatro Persiani vedranno protagonisti anche ospiti come Enrico Ruggeri, Amara e Simone Cristicchi. Nel mese di maggio, Rai Radio 1 accoglierà i brani nell'ambito della propria programmazione e parallelamente produrrà una serie di sei podcast dedicati all'approfondimento delle storie dei giovani artisti e artiste in concorso, disponibili on demand su Rai Play Sound. Musicultura individuerà due vincitori, il Comitato di Garanzia gli altri sei: gli otto saranno protagonisti a giugno delle serate finali del Festival, all'Arena Sferisterio di Macerata, in diretta su Rai Radio 1. Lì sarà il voto del pubblico a eleggere il vincitore assoluto del concorso.