La passione per i cartoni animati e per il graffitismo. Il grande amore per la musica. Sono alcuni degli elementi che costituiscono il progetto artistico di Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon.

La versatilità è il solco sul quale sviluppa il suo percorso artistico. Partito dal mondo hip hop, del quale è diventato uno dei più apprezzati esponentii, Ghemon ha poi reso il suo stile unico, mescolando soul, rap e musica italiana. Ogni produzione, ogni esperienza, è un tassello del suo affascinante mosaico, sempre in evoluzione. Un artista che sperimenta nuovi linguaggi ed è attratto dall’esplorare forme differenti. Ghemon ha raccontato agli altri il suo mondo interiore attraverso i dj set, la radio, i podcast, un libro e lo sport. Sempre percorrendo la stessa strada.

Ora Ghemon è tornato in scena con il nuovo progetto “Una cosetta così” che caratterizzerà la nuova giornata dell’ottava edizione del Festival della Disperazione che si tiene ad Andria, negli spazi del seminario vescovile. La manifestazione è un raro caso di appuntamento culturale che celebra «il potere trasformativo e catastrofico della disperazione» in letteratura e vita.

Lo spettacolo



Ghemon ben rientra in questo scenario e a partire dalle 21.15 (ingresso a pagamento) ne darà dimostrazione col suo nuovo spettacolo che non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma in parte, un po’ di tutto questo. Sul palco sarà proposto un mix di musica, stand-up comedy e storytelling fatto di condivisione, di storie personali, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. “Una cosetta così” è uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista. Sul palco uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Insomma, una cosetta così.

Lo spettacolo, scritto con Carmine Del Grosso, vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. La giornata avrà inizio alle 19 con “Lo spettacolo del male” della filosofa Lucrezia Ercoli, ideatrice e direttrice artistica del festival Popsophia che coniuga la riflessione filosofica con i fenomeni pop della cultura di massa. Occorre riflettere sul nostro stato di "consumatori di malvagità" per trasformare la nostra sete di violenza in una volontà di comprendere, di fare i conti con l'abisso che abita ognuno di noi.

Alle 20.15 l’appuntamento con lo scrittore Ermanno Cavazzoni che offrirà un intrigante "Manualetto per la prossima vita", una guida eccentrica verso possibili futuri alternativi. Lo scrittore darà le istruzioni (se per caso si torna al mondo una seconda o terza volta) per non cadere negli stessi errori, nelle stesse ingenuità e credenze illusorie che di norma finora ci hanno sempre accompagnato.

