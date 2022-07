Rock, cover band, teatro e festival: il calendario degli eventi in Puglia. Ecco cosa fare

Dai tour alla scoperta delle meraviglie di Puglia alla musica d'autore e ai concerti con omaggio agli artisti che hanno fatto la storia della musica. Un inizio weekend ricco di eventi e appuntamenti anche questo venerdì - 8 luglio - di eventi. Ecco cosa si può fare: il calendario.

In evidenza

Entra nel vivo “civuoleunPAESE”, il festival di “musica, abbracci e cose belle” che per la seconda giornata ospita nello storico chiostro del Convento S. Maria Delle Grazie, a Leverano, gli eclettici Bnkr44 e la talentuosa Chiamamifaro. La manifestazione, giunta alla settima edizione, porta sul palco una line up di promesse della musica italiana facendo sì che il festival diventi sempre più un luogo di scoperta e di condivisione musicale. Ingresso libero. Info e prenotazioni ristorante al 333/181 7362.

Bari e provincia

Torna a Bari da oggi fino al prossimo 14 luglio, l'Art Nouveau week, l'appuntamento volto a scoprire le bellezze svelate e ritrovate di tutto l'hinterland. Si parte da Corso Cavour alle ore 18.30 fino alle 20.30 con un nuovo punto di vista nel quartiere murattiano.



Ad Acquaviva delle Fonti, a Palazzo De Mari, alle ore 20.45 spazio al concerto "Eccellenze del Conservatorio di musica Niccolò Piccinni di Bari" per un evento musicale che abbraccia i talenti del futuro.



L'orchestra Sinfonica metropolitana, da oggi fino al 16 luglio, omaggia la scuola genovese e in particolare i vari De Andrè e Paoli. Appuntamento a Gioia del Colle, in piazza D'Andrano, alle ore 21.

Brindisi e provincia

Dopo ben 4 anni di assenza dalle scene dovuta anche alla pandemia, l'Associazione Artistico-Letteraria NEW EOS (Ente Organizzazione Spettacolo) con la Compagnia "Sotto a chi tocca", presenta una nuova, divertentissima commedia, "Alla facci di lu patrunu", per la prima volta in vernacolo carovignese e ostunese.

La location è quella dell'Arena 30/40 in Contrata Polinisso a Carovigno. Apertura botteghino ore 20:30

Sipario ore 21:00. Info. 3287627724

Questa sera dalle 20.30 nel Chiostro ex Convento San Paolo Eremita di Brindisi nell'ambito della stagione concertistica "BrindisiClassica" si esibisce a Brindisi l'originale quintetto "Cojunto el duende", composto di giovani concertisti formatisi nel Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli nel corso di Musica da Camera del Maestro Domenico Di Leo.

A Latiano una serata dedicata al rock dei Coldplay con la Loveplay - Coldplay Tribute - Black Dog Rocknfood. Grande impatto scenico e un variegato repertorio che accontenta tutti passando dai vecchi successi alle nuove hit, i LoVePlaY “rapiranno” per un paio d’ore i vostri occhi e il vostro cuore e ve li restituiranno carichi di magia. Vi aspettiamo per passare insieme una serata “piena di sogni” ascoltando l’incantevole musica della band che tutti amiamo.

Lecce e provincia

Oggi alle 20 il borgo di Roca Nuova, nella marina di Melendugno, ospiterà un viaggio nella storia della musica antica con un excursus tra la fine del Medioevo e l’inizio del Rinascimento, con particolare attenzione agli autori antichi di provenienza pugliese e salentina. Il concerto sarà preceduto dalla visita guidata al sito di Roca nuova a cura degli esperti di Vivark e accompagnato da una degustazione a cura della Casaccia di Torre dell’Orso. Info e prenotazione obbligatoria: 388/2555704.

Il Popular Fest parte nell’uliveto dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto con il concerto dei Mascarimirì e le selezioni di Beirut World Beat (ore 21 - contributo associativo 7 euro) . Il progetto Mascarimirì propone un sound unico ed originale, risultato di più di 20 anni di “Tradinnovazione”, l’idea di electro world music per eccellenza creata da Claudio “Cavallo” Giagnotti, musicista produttore salentino dalle origini Rom, leader e fondatore della band dal 1998. A seguire selezioni a cura di Beirut World Beat con un mix inedito di suoni e fusioni dal Medio Oriente e dal Mediterraneo, un viaggio attraverso ritmi incalzanti e incanti sonori provenienti dal Medio Oriente arabo. Info: 338/1200398.

Apre al pubblico, con l’inaugurazione di una personale di pittura, a Lecce, lo studio del paesaggista/restauratore, Marco Tommaso Fiorillo dal titolo: “Paesaggio dentro”. L’apertura è prevista alle 18 nell’atelier di via Palazzo dei Conti, ai numeri 1-3, sede dell’atelier. In esposizione numerosi dipinti a celebrazione dell’amore che l’artista nutre per la propria terra. Vari i paesaggi rappresentati, nelle loro declinazioni stagionali più intense, ma anche ritratti, nature morte acquerelli e disegni. L’esposizione presenta dipinti vecchi e nuovi che raffigurano anche il percorso interiore dell’artista. Il nuovo spazio offre maggior respiro all’arte pittorica e si affianca al precedente già presente da oltre un decennio.

Taranto e provincia

Oggi si terrà a Talsano il concerto della Hill Valley band. Il live è in programma al “Fuorimano food & drink” di Taranto. La band, composta da 5 elementi, esegue in maniera molto allegra e coinvolgente i più grandi e ballabili successi del periodo, da Elvis a Chuck Berry. Il locale del concerto è a Talsano in viale Europa 202 con inizio alle ore 22. Info. 3332863836.

L’Ospedaletto di Martina Franca, in via Orfanelli 19, oggi alle 22:30 celebra Pier Paolo Pasolini affidando la lettura dei suoi immensi scritti all’attore Giorgio Consoli. L’evento fa parte della rassegna Dolce Notte realizzata grazie alla collaborazione con La Nuova Partenopea, che ci delizierà con un dolce a tema realizzato dal maestro pasticcere Fabio Mellone. Il reading teatrale è riservato a un massimo di 40 persone ed è necessaria la prenotazione. Il costo è di 7 euro (compresa degustazione dolce).