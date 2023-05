Musica, ecco “Io che ho troppo amore”: on-line il singolo e il video de "Gli Avvocati Divorzisti"

Si intitola “Io che ho troppo amore (Hopelessly Devoted To You)" l’ultimo singolo de "Gli Avvocati Divorzisti”, che dal prossimo 29 maggio 2023 sarà disponibile su Spotify e su tutti i digital store, e su Youtube al canale ufficiale @gliavvocatidivorzisti.

La produzione esecutiva del pezzo è di “Best Production” mentre il video che racconta “Io che ho troppo amore”, per la regia di Daniele Pignatelli, è stato sceneggiato dagli stessi Avvocati Divorzisti e girato in una piazza del Salento addobbata a festa.

Il brano

“Io che ho troppo amore (Hopelessly Devoted To You)" de “Gli Avvocati Divorzisti” è una canzone che esplora l’emozione di un amore non corrisposto. Non è però la solita canzone d’amore, neppure una classica ballata romantica a lieto fine: “Io che ho troppo amore” è in musica e parole la storia di un amore non convenzionale, infelice ed impari raccontato con la giusta dose di ironia e rassegnazione.

La band

Le parole infatti descrivono il conflitto interiore che il protagonista sta vivendo: diviso tra passione ed amarezza, mentre la melodia incalza con intensità rendendo il pezzo frizzante e coinvolgente secondo lo stile inconfondibile e proprio de “Gli Avvocati Divorzisti”. Una canzone decisa e multiforme che colpisce al cuore un po’ tutti, irriducibili romantici e non.

Carlo Adamo, Ruggero Bondi, Dario Ancona e Francesco Pellizzari sono i quattro “Avvocati Divorzisti” noti al pubblico della musica pop italiana, al quale regalano uno show doppio. Da una parte la band e la sua energia e dall’altra i fans, giovani e meno giovani, che cantano a squarciagola dal primo all’ultimo pezzo della scaletta.