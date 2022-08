Musica, Mercatino del gusto e Birra e Sound: ecco cosa fare stasera in Puglia

Dal mercatino del gusto alla musica classica passando per giochi per bambini, aperitivi sul mare, live e dj set: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera, lunedì 1 agosto, in Puglia.

In evidenza

Taglio del nastro, stasera alle 20.30 presso l’area mercatale di Leverano, in provincia di Lecce, della 16esima edizione di Birra e Sound, il festival internazionale della birra e dell’arte birraia realizzato in collaborazione con Pugliapromozione e Regione Puglia, che torna dopo due anni di stop forzato, con le installazioni di Luminarie De Cagna a fare da cornice.

L’apertura in musica della serata del 1 agosto è affidata ai Sud Sound System & Bag a Riddim Band sul palco principale, sul palco pineta invece Io, Te e Puccia. Tanti gli appuntamenti con lo spettacolo di qualità per ognuna delle serate del festival, sotto la direzione artistica di Gianluca Ziza. Birra e Sound è una festa accessibile a tutti, con Abilfesta, grazie alla presenza di interpreti Lis e tutti i menù in Braille. Ma la sorpresa è la presenza di un gruppo di ragazzi “speciali” impiegati per i sette giorni della festa con regolare contratto e lavoreranno insieme agli altri componenti dello staff di BeS.

Sono 150 tipi di birre in degustazione. Massima attenzione alle produzioni artigianali italiane ed estere. Spiccano le produzioni di casa Birra Salento, birrificio artigianale con sede a Leverano. Artigianale è anche la birra gluten free come quella zero alcol.

Prelibati e gustosi abbinamenti gastronomici della Cittadella Europea della Birra di Leverano. Specialità di carni della Murgia, bockwurst bavarese, hamburger di chianina 100% e italian black angus 100%, pizza napoletana, patate seglinda affettate al momento e fritte tipo chips, fritture di pesce locale, antipasti di pesce, pepata di cozze, spada alla griglia, panini con pesce spada, polpo in pignata alla birra, panini con salmone, bakè con spaghetti allo scoglio, arrosticini abruzzesi, pezzetti di cavallo alla birra, salsiccia alla birra, puccia farcita, polpette al sugo, carni di maiale orvi, porchetta alla birra, hamburger alla birra, salumi locali con focaccia, pittule, patatine e fritture di ortaggi locali, carni di cinghiale, bombe e ciambelle, la cumma, crostoni farciti.

E ancora, saranno preparate pietanze dolci e salate utilizzando come materie prime proprio l’orzo coltivato in terra leveranese e salentina, la birra artigianale a km0 e le trebbie (in inglese brewer’s spent grain-Bsg), il principale scarto del processo di produzione della birra. Per questo la “birra da mangiare” sarà protagonista dell’area Salute e Benessere con pucce e rustichelli (pasta), preparati dallo chef Alessandro Ratta.



Lecce e provincia

Ritorna, come ogni estate, il Mercatino del Gusto di Maglie. Aprirà stasera infatti la 23esima edizione della manifestazione più attesa per i buongustai e gli amanti delle belle serate all’insegna dei sapori più autentici. Fino al 7 agosto, ogni angolo caratteristico di Maglie sarà predisposto per la valorizzazione e la promozione delle tradizioni artigiane di Puglia legate al gusto e alla buona tavola in un impegno “durevole” come il tema di quest’anno. Stasera, nella fattispecie, si potrà passeggiare in Piazza del vino e lungo la Via dell’Olio, nella Via della Gastronomia, dei Via dei Presidi e delle Comunità del cibo e nelle Via del Benessere e dei Dolci. Per la Cena in villa (dalle 21 in poi a Palazzo Romano) sarà protagonista l’Osteria degli Spiriti di Lecce, con Tiziana Parlangeli e Piero Merazzi a raccontare la salentinità nel piatto e la fornitissima cantina del loro locale leccese. Selezioni dei vini a cura di Candido-San Donaci, momenti musicali a cura di Giancarlo Del Vitto alla chitarra e Martin Jacobsen al sax. Sarà possibile partecipare alle attività dl Mercatino del gusto Off, dalle 21 nel centro storico, della Via degli Spiriti e di Santese Fashion. Non mancheranno i momenti musicali in piazza Tamborino, dalle 21.30 in poi, con “Salento Jazz”, e le danze di Gusto Folk, dalle 22 in piazzetta Frantoio ipogeo. E per chi vorrà fare le ore piccole appuntamento dalle 23 in poi con “Tirar tardi… alla scoperta dei bollenti spiriti”, in piazza Aldo Moro, con Toni Augello a presentare il suo libro “Taccuino di uno storyteller”, intervistato da Leda Cesari e Rosaria Bianco. Oggi alle 19, inoltre, l’inaugurazione della mostra “A tavola con Gio Ponti. Gli angeli apparecchiano”, esposizione dedicata al grande designer e architetto milanese che seppe innovare la tavola. Appuntamento presso il Museo Paleontologico “l’Alca” di Maglie con un’esposizione (visitabile fino al 30 settembre) curata dagli architetti Cintya Concari e Roberto Marcatti.

Lunedì 1 agosto (ore 21 – ingresso libero) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce con “Apparizioni” del Teatro Le Forche proseguono gli appuntamenti del progetto "Teatri a Sud". Nello spettacolo, scritto e diretto da Mariano Dammacco con Giancarlo Luce, una donna catapultata all’improvviso e per caso in un pellegrinaggio, si trova in posti e situazioni di cui mai avrebbe neanche sospettato l’esistenza e ci racconta con stupore del suo viaggio e delle domande e questioni che, ora dopo ora, affiorano nella sua mente. Giancarlo Luce, senza dare vita a un personaggio femminile a tutto tondo, si lascia abitare da pensieri, parole e sentimenti della donna protagonista della storia, percorre le tappe del viaggio, sia reale che interiore, di questa e in questo viaggio accoglie gli spettatori.

Brindisi e provincia

Prosegue la rassegna cinematografica sotto le stelle proposta dal Cinema Arena di Brindisi, nell’ambito del cartellone estivo. Questa sera e domani in programmazione il film “Diabolik”, diretto da Antonio e Marco Manetti, con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea. Tutti i film avranno una sola programmazione giornaliera alle ore 21. Biglietto unico di 3 euro non prenotabile.

Due appuntamenti a Mesagne nell’ambito di “Mesagnestate 2022”. Si parte alle ore 21, presso il parco “Roberto Potì”, in cui si svolgerà la “Notte bianca dei bambini” a cura di “Lab Communications”: giochi, mascotte, animazione e trucca bimbi. Alle ore 21,30 in piazza Orsini del Balzo si esibirà la “Ragtime Bubu Band”, in serata musicale di ragtime e swing italiano. L’ingresso è libero.

Taranto e provincia

Con “Il canto degli ulivi”, questa sera alle 21 nella masseria Palesi di Martina Franca, il Festival della Valle d’Itria entra nella sua ultima settimana di programmazione.

Nel campionato internazionale del belcanto scendono in campo oggi due fuoriclasse: il soprano Giulia Semenzato e il chitarrista Jadran Duncumb ai quali per questo “duetto” che introduce lo strumento a corde nei programmi della rassegna va riconosciuto tutto il merito (estendendolo, beninteso, al direttore artistico del Valle d’Itria, il tedesco e da anni valligiano di questa bella parte della Puglia Sebastianu F. Schwarz). Per fare cantare gli alberi (volendo giocare sul titolo di questo segmento della programmazione del 48esimo Festival che ingloba la precedente detta “L’opera in masseria”) occorrono luoghi e atmosfere adatti: Palesi è un luogo magico, una masseria fortificata del Seicento in un bosco di querce.

Bari e provincia

Stasera, alle ore 19.30, presso il parco archeologico di Monte Sannace a Gioia del Colle, spazio alla preview del "Farm Festival". Gli ospiti d'eccezione saranno i Timber Timbre. Il fondatore del gruppo, Taylor Kirk, si esibirà con la musicista Erin Lang. L'ingresso è a pagamento e va dai 22 ai 38 euro con scontistiche per over 70, under 12 e diversamente abili.

Al centro d'arte Leonardo da Vinci, a Bari santo spirito, si inaugura "Arte in vetrina 2022: ritrattArte" , rassegna di Giuseppe Ghiro che propone una serie di dipinti della sua recente produzione artistica. La stessa durerà fino al 20 agosto.



A Mola di Bari, infine, al "Maul", appuntamento con "Ostinata Passione" di Gianluca Sciannameo che racconterà l'Italia del dopoguerra in chiave più artistica. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.