Musica live, processioni e teatro: tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera

Spettacoli in piazza, la suggestione delle feste patronali con le loro processioni, l'immancabile musica dal vivo: è ricco il carnet degli appuntamenti per questa sera in ogni piccolo e grande paese della Puglia.

Lecce e provincia

Musica, drink e buon cibo protagonisti stasera nel Salento. Al Parco Gondar di Gallipoli c’è il secondo giorno dell'inaugurazione a ingresso gratuito: i live de Gli Avvocati Divorzisti e l’irresistibile show del Festival Bar Italia saranno protagonisti della serata, con in più il live degli Skarlat, le selezioni anni ‘90 by Sadro Toffi e il djset di Aura. Il tutto in concomitanza con Fish And Gin Festival, che torna per la sua terza edizione in programma fino a domani: è il primo evento dedicato al Gin e alle sue tante declinazioni. Apertura cucina ore 19, inizio live ore 20.30. Non mancheranno mercatini, luna park e animazione per bambini.

Al Castello di Tutino (Tricase), sul palco del festival “Col favore di Minerva” arriva Maria Mazzotta Quartet. Maria Mazzotta è una delle voci più importanti del panorama world che presenta il suo nuovo album “Amoreamaro” per la prima volta nel Salento con la nuova formazione in quartetto. A seguire, dj set di Federico Primiceri. Start ore 22, ingresso 10 euro acquistabile sul posto.

Il Bar Canneto di Gallipoli ospita invece il live di Enzo Petrachi: a partire dalle 22, il cantautore leccese salirà sul palco per uno show musicale all’insegna delle tradizioni con il suo ampio repertorio artistico tra inediti e successi.

Un'altra tappa, molto attesa, per il Salento Book Festival che prevede per il venerdì 15 luglio ben tre appuntamenti tra Gallipoli e Corigliano d'Otranto. A Corigliano (nel fossato del castello) la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, conduttrice di XFactor 2022 approderà alle 21.30 per presentare il libro “Il cuore è un organo” (Mondadori) ma anche per ricevere il premio Salento Book Festival. Dialogano con l’autrice il direttore artistico del festival Gianpiero Pisanello e Bianca Chiriatti. Alle 20.30, invece, un incontro voluto per ricordare la strage di Capaci di cui ricorrono i trent’anni: l’approfondimento vedrà il confronto tra la giornalista RAI Daniela Tagliafico e Matilde Montinaro, sorella di Antonio, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, rimasto ucciso nell’attentato.



Nella stessa serata atteso ospite anche a Gallipoli: la rotonda sul mare del Lido San Giovanni ospita alle 20.30 l'attrice e conduttrice Veronica Pivetti che porta nel Salento il suo nuovo romanzo un giallo “messicano”, “Tequila bang bang” (Mondadori). L’attrice dialogherà con Valeria Blanco e Eugenio Chetta.

Brindisi e provincia

Appia in Tabula” continua questa sera alle 22. Il parco archeologico Muro Tenente (al confine fra i territori comunali di Mesagne e Latiano) vedrà protagonista una delle voci più affascinanti del Salento, Alessia Tondo che presenterà il suo album “Sita”. Dopo una carriera trascorsa al fianco di altri artisti, la Tondo decide di fare un passo avanti per dire la sua con dei brani originali scritti di suo pugno in cui affida la propria voce a originali intrecci vocali e ballate, tutte in dialetto salentino.

Ad Ostuni, a partire dalle 19.30, prende il via nel parco archeologico di Santa Maria d'Agnano il festival "Teatro Madre", giunto alla sua quinta edizione. Da oggi al 15 agosto 2022 venti spettacoli dal vivo tra teatro, musica, esperienze in natura e attività per le famiglie. Ad aprire la quinta edizione del festival sarà “Mr. Bloom” di Antonio Brugnano, in scena questa sera, uno spettacolo adatto a tutti che desidera parlare a coloro che non vogliono smettere di sognare omaggiando Charlie Chaplin e Jacques Tati. Domani sarà la volta di “Esterina Centovestiti” di e con Daria Paoletta che ha conquistato il Premio Eolo Awards 2022 come miglior spettacolo di teatro per infanzia e giovani.

A Mesagne, dalle 19.30 via ai festeggiamenti in onore della Vergine del Carmelo. Si parte con la processione che dalla Basilica minore del Carmine muoverà alla volta della chiesa Matrice per prelevare il simulacro e portarlo processionalmente per le vie della città. Presso piazza Vittorio Emanuele II vi sarà l’antico rito della consegna delle chiavi della citta alla protettrice da parte del sindaco, Toni Matarrelli. Alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele c’è l’esibizione di Alvalenti, al secolo Alessandro Valenti, che presenta lo spettacolo “Il poeta e la lavagna, parole, disegni e suoni”.

Bari e provincia

L’Agìmus di Mola di Bari inaugura in grande stile il Festival 2022 con un ospite d’eccezione. Questa sera (ore 21.30), presso l’Arena del Castello (Lungomare Dalmazia), ad aprire l’iniziativa ci penserà Dee Dee Bridgewater. La cantante statunitense, voce jazz tra le più amate, sarà accompagnata dal Memphis Soulphony, formato da Barry Campbell (basso), Curtis Pulliam (tromba), Bryant Lockhart (sax), Charlton Johnson (chitarra), Skyler Gordon e Shontelle Norman-Beatty (cori), Carlos Sargent (batteria) e Keenan Shotwell (pianoforte e organo). Tra l’altro, è il concerto numero ottocento per l’associazione diretta da Piero Rotolo, che taglia l’importante traguardo con una star della musica. Ingresso con biglietto a pagamento.

Gli Psicologi sono tornati dal vivo a partire dallo scorso mese: undici gli appuntamenti confermati che permetteranno a Lil Kaneki e Drast di portare in giro i loro inni generazionali durante tutta la stagione estiva. Il Tour 2022 degli Psicologi è partito lo scorso 17 giugno per approdare finalmente questa sera (ore 21) a Bitonto al Parco Lama Balice (Strada Provinciale 156 - Aeroporto Palese) per il “Luce Festival”.

Ritorna l’appuntamento con l’evento più atteso dalla città di Ruvo di Puglia: la rievocazione storica ispirata alla famiglia Carafa. Oggi si parte, alle 20.30 nella piazzetta antistante l’info point di via Vittorio Veneto 46, con il convegno “Ruvo e il 1799, luoghi e memorie”, domani, dalle 19.30, sfilerà il corteo storico. Dopo il convegno di questo pomeriggio, seguiranno dei concerti in piazza Dante: dalle 20.30 si esibirà l’orchestra sinfonica ruvese composta dalle associazioni “L’orchestra senza confini” e “Basilio Giandonato”, a dirigere ci saranno i maestri Gennaro Sibilano e Rocco Di Rella. Nico Gattullo, poi, sarà protagonista di una performance di danza acrobatica aerea.

Taranto e provincia

Questa sera alle 20.00, concerto al tramonto allo Yachting Club di San Vito a Taranto. In programma: “A ritmo di Bernstein”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Michele Nitti, con Anna Serova, viola, e Laura Marzadori, violino. Un programma musicale straordinario dedicato ad uno dei più grandi compositori e direttori d’orchestra (ingresso 10 euro). L’appuntamento con “A ritmo di Bernstein” è all’interno del Magna Grecia Festival, che si avvale della direzione artistica del maestro Piero Romano.