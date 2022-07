Da Omar Pedrini agli Alla Bua: tutti gli eventi da non perdere questa sera

Musica, presentazioni di libri, commedie sotto le stelle: non resta che scegliere cosa fare per passare un'altra serata all'aperto in Puglia. Decine, ormai, gli appuntamenti, in un crescendo che porterà ai grandi eventi del cuore dell'estate.

Teatro dei luoghi nelle vie del centro



“Teatro dei luoghi”, ovvero quando il teatro scende dal palcoscenico per mescolarsi alle storie della città. Prosegue il “Teatro dei luoghi fest 2022”, il progetto di Koreja che quest’anno compie vent’anni esatti dedicati alla sperimentazione e all’incontro tra scena e strade, artisti e cittadini, e tra linguaggi performativi differenti (info e biglietti 0832-242000 – www.teatrokoreja.it).

Oggi e domani, il secondo weekend si spettacoli, special guest il Teatro Tascabile di Bergamo, considerato fra i più autorevoli rappresentanti del teatro di strada.

Questa sera alle 19.30 il teatro “chiama” a Porta Napoli, per attraversare i vicoli del centro storico guidati dallo spettacolo itinerante “Ricami di concertate pezzette”. Un’“esperienza”, più che una pièce teatrale in senso classico, che prende vita e si adatta di volta in volta ai luoghi che a ospitano. È un’opera dalla struttura aperta, una raccolta di frammenti tratti dagli spettacoli che il Teatro tascabile di Bergamo ha prodotto nel corso della sua lunga carriera artistica. Sullo sfondo di un popolare arazzo sonoro itinerante, con musiche suonate dal vivo da attori-musici, si intrecciano i giochi d’abilità, le serenate alle finestre, le danze acrobatiche sui trampoli, le sorridenti sorprese, i clown popolari, i virtuosismi cordiali degli attori e un Arlecchino - lavoratore napoletano immigrato al Nord - che invita gli spettatori a seguire le azioni teatrali “all’improvviso”, sotto finestre o balconi, nei giardini o sotto i portici.

Domani invece l’appuntamento è a teatro, ma fuori dal teatro, nell’Ortale di Koreja dove la compagnia porta in scena “Caleidoscopio d’Oriente”, un affascinante e raro omaggio alle arti sceniche orientali e in particolare al teatro-danza classico indiano, che gli attori del Teatro tascabile studiano da anni. “Caleidoscopio d’Oriente” è una fantasia di brani che appartengono alle tre discipline praticate in maniera continuativa dal Tascabile: Bharata Natyam, Kathakali, Orissi. Loro comune denominatore è il rigore della tecnica e la leggendaria preparazione degli attori Il modo più diretto per accostarsi al teatro-danza classico indiano è forse quello di considerarne una possibile partizione secondo i fondamentali di danza pura (nritta) e di recitazione (abhinaya) con particolare riferimento a quella sorta di linguaggio di alta stilizzazione mimata che tecnicamente viene chiamata nritya (danza espressiva).

Tra Bari e provincia

Questa sera Bari diventa una libreria a cielo aperto. In zona lungomare, a partire dalle ore 18,.30, torna l'appuntamento con "Lungomare di libri - Leggere il mondo", giunto alla sua seconda edizione. Il programma completo degli incontri con tutti gli ospiti, gli editori e i librai è consultabile su comune.bari.it e salonelibro.it.

A Molfetta, invece, spazio a una "Conversazione di mare": prenderanno parte alla kermesse esperti nell'ambito culturale e non solo. Si parte oggi alle ore 19 e per i prossimi tre giorni. Per info 392 7785145.

Spazio, infine, allo street food con l'appuntamento realizzato da Coldiretti dal titolo "Chiaccr e frutt", la tradizionale sagra dei prodotti tipici pugliesi nella vecchia Stazione di Adelfia. Informazioni al numero 348 0348066.

Tra Lecce e Provincia



Nel primo week end di luglio prosegue la programmazione di concerti dell'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto. Oggi (ore 21 - contributo associativo 15 euro) l'uliveto del centro culturale ospita Omar Pedrini con lo spettacolo Dai Timoria ad oggi. Nel concerto elettroacustico, che vede al suo fianco il chitarrista Simone Zoni e il cantante Davide Apollo, interpreta in quasi due ore le canzoni più significative della sua lunga carriera con i Timoria, per i quali Pedrini era autore della quasi totalità di musiche e testi, e di quella da solista, durante la quale ha realizzato sei album, passando per tre Festival di Sanremo - due con la band e uno da solista - senza farsi mancare qualche cover, come omaggio ai grandi della musica che lo hanno influenzato da ragazzo.



Il gruppo degli Alla Bua live per l'Estate Cavallinese 2022. La rassegna di spettacoli che l'Amministrazione Comunale di Cavallino ha messo a segno per far vivere serate di grande divertimento estivo propone per domani in Piazza Castromediano a Cavallino il concerto del noto gruppo di musica popolare. Gli Alla Bua nascono dalle esperienze più tradizionali della cultura musicale salentina. Negli ultimi anni il loro repertorio si è arricchito di brani originali composti dagli stessi componenti. Start alle 21.



Entrano nel vivo, oggi e domani, i festeggiamenti in onore della 345esima Fiera Madonna della Visitazione a Salice salentino, in onore dalla Madonna e Santa Elisabetta. Il Convento Madonna della Visitazione è fulcro dei festeggiamenti religiosi. Dopo processione, il canto della Salve Regina del tenore Giuseppe Tommaso. Poi, a seguire, l' accensione delle luminarie e la tradizionale fiera mercato lungo via Fontana e le strade adiacenti.





A Taranto e provincia



Oggi si riaprono i cancelli del teatro della Villa Peripato. Una ricca programmazione per ritrovare la normalità con la Rassegna Estiva 2022 con teatro, musica, grandi nomi, spettacolo per bambini, cinema e food&sound, con apericena e musica dal vivo con le cover band. Un ventaglio di proposte per soddisfare tutti i palati.

Tra le novità di quest'anno c'è da segnalare la presenza sul palco sabato 23 luglio di Cristiano Malgioglio che con le sue canzoni farà cantare e ballare tutto il pubblico presente.

La grande macchina organizzativa vede in prima linea Il Palcoscenico srl, società che gestisce la parte della Villa Peripato che comprende il grande palco ed il chioschetto de La Capannina, e i due direttori artistici, Elio Donatelli per la rassegna cinematografica, e Gabriella Casabona per la rassegna teatrale e musicale. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. I posti a sedere sono numerati. Oggi si parte con la risata, sul palco la compagnia Troisi con Mi strugge il cuore commedia brillante in due atti con la regia di Raffaele Boccuni.



Si ritorna nella bellissima location del BlackSmith a Crispiano per una serata rock con i Crossroad. Una scarica di adrenalina pura. Le più grandi hit della storia della musica rock. Dai nostalgici suoni anni '80 di Livin On A Prayer, a quelli più cattivi e moderni di It' my Life; dalle meravigliose melodie di Always, a quelle più energiche di One Wild Night; dalle carezze della Bed Of Roses, agli schiaffi di Have A Nice Day; dal testo adolescenziale di Raise Your Hands, a quello socialmente più impegnato di Someday I'll Be Saturday Night. I Crossroad sono: Adriano Margherita - Voice and Guitar Donato Pesolo- Electric Guitar and Back Vocals Antonello Benassi - Keyboards and Back Vocals Alberto Motola - Bass and Back Vocals Stefano Serafini - Drums and Back Vocals. BlackSmith Pub è in corso Umberto, 225 ore 22, ingresso libero.

Sarà presentato questa sera, alle 18.30, nella sala delle Adunanze della Società Artigiana di Martina Franca, il nuovo romanzo di Annapaola Digiuseppe, Dai discordi, bellissima armonia (Edizionidipagina). Un libro che conferma la bravura dell'autrice, reduce dal successo del suo pluripremiato romanzo d'esordio, Il lino delle fate. All'incontro, interverranno, Luca Conserva, presidente della Società Artigiana e Domenico Blasi, direttore del Gruppo Umanesimo della Pietra e autore della prefazione. Dialogherà con l'autrice, il giornalista Eugenio Caliandro.

A Brindisi e provincia



L'associazione Millenari di Puglia (specializzata nel turismo rurale per la valorizzazione del territorio e dei beni culturali dimenticati) propone un'escursione notturna attraversando luoghi meravigliosi e incontaminati per questa sera alle 21. A fare da sottofondo alla camminata di circa 6,5 chilometri non mancherà il canto dei grilli, delle civette, i profumi della terra, del timo selvatico e della macchia mediterranea. L'appuntamento è fissato presso Lido Onda Blu, nei pressi del Pilone ad Ostuni. Posti limitati.



Prende il via la rassegna Ricreazioni d'Estate, organizzata e promossa dall'associazione RicreAzione col patrocinio della Città di Mesagne, con una serie di iniziative all'insegna di libri, musica e arte. Si parte questa sera, alle 19.30, nell'atrio del castello comunale con Leonardo Palmisano, che presenterà il suo libro Chi troppo vuole. Mazzacani trova la sua vendetta, Fandango edizioni. Dialogherà con l'autore la giornalista Silvia Di Dio. L'evento è in collaborazione con il Sistema Accoglienza Integrazione (Sai20) del Ministero dell'Interno; all'incontro saranno presenti i ragazzi dello Sprar Rinascita Cooperativa Sociale. L'ingresso è libero con inizio previsto per le ore 19.30.