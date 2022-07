Musica, libri, aperitivi e show per i più piccoli. Cosa c'è da fare domenica in Puglia

Carolina Bubbico e Cristiana Verardo hanno deciso di confrontarsi con lo scopo di abbandonare l’inevitabile ricerca solitaria e sperimentarne una corale. Il progetto artistico verrà ufficialmente presentato oggi alle 21 nell’ortale dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce nell’ambito dello spazio musicale de Il teatro dei Luoghi Fest 2022 con la direzione artistica di Rachele Andrioli. Ai Teatini di Lecce, invece, il viaggio dall’opera lirica al tango, dalla canzone tradizionale ai classici internazionali, da celebri musiche del repertorio barocco e romantico a brani inediti di Enrico Tricarico e Alessandro Gazza, con musiche presentate in originali arrangiamenti: è “Tierra Sonada”, in programma oggi alle 20.45. Protagonista è l’Ensemble Terra del Sole. Domani alle 21.30 il suggestivo Castello di Mesagne ospiterà il concerto di musica classica per pianoforte di Elisabetta Piras. Il concerto sarà presentato da Giampiera Di Monte. Saranno eseguiti brani di diversi periodi storici, da Mozart a Brahms, da Rossini a Schumann, fino a Gershwin. Info 3476169824.

Lecce e provincia

La prima parte della programmazione del Pala Summer di Piazza Palio a Lecce che terminerà a fine agosto, conclude il suo ricco e partecipatissimo calendario di manifestazioni, con un mega evento nazionale per bambini. Carolina Benvenga, volto tra i più amati a far ballare e divertire piccoli, mamme e papà, nonne e nonni, zii e zie.

Nuovi concerti all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto Domenica 24 luglio (ore 21:30 - contributo associativo 7 euro) all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto la cantante Paola Arnesano e il chitarrista Claudio Tuma proporranno “Dois na Bossa”, un viaggio nella musica d’autore brasiliana da Tom Jobim a Chico Buarque, da Djavan a Joao Bosco, Elis Regina.



Luigi Bruno al Cotriero di Gallipoli. Domenica 24 luglio alle 18:30 il Cotriero di Gallipoli, località Pizzo, ospita un live con il cantante e chitarrista Luigi Bruno. Durante questa nuova performance che somiglia più ad una festa che ad un concerto si diverte ad eseguire brani inediti e nuove idee a pezzi già conosciuti ma oggi rivisitati sotto luci differenti. Il repertorio spazia dalle canzoni dei Muffx riproposte in chiave folk/rock, alle incursioni nella world music e alle sonorità proprie dei popoli del bacino del mediterraneo, a rivisitazioni in chiave etno rock di brani surf tutti da ballare e da gustare. Inizio ore 18:30. Ingresso libero - info 3406662833.

Brindisi e provincia

È in programma domani sera a partire dalle 20.30 la “Pastasciutta Antifascista” presso il Salento Fun Park di Mesagne (via Udine). La prima rievocazione della Pastasciutta antifascista storica si è tenuta a casa Cervi nel 1996. Da allora, ogni 25 luglio, tantissimi paesi onorano in allegria quella data per tenere vivo il ricordo di coloro che hanno lottato per la nostra libertà. A seguire concerto della Girafolk Band.

A Ceglie, il prossimo ospite della rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” è Eleonora Pedron con il libro “L’ho fatto per te”, edito da Giunti Editore. Con lei dialogherà la giornalista Angela Anglani. L’appuntamento è per stasera alle 19, presso il museo Maac, giardino della poesia “Rita Santoro Mastantuono”, in via Enrico De Nicola 1.

Taranto e provincia

Dalle 18,30 Vivinpuglia tour a Fragagnano con pizzica e prodotti tipici

A Martina, Palazzo Ducalr, dalle 21 si replica “Il giocatore” per il Festival Valle d’Itria

Taranto Jazz Festival all’ex mercato coperto di via Anfiteatro, dalle 21.30 concerto dei T-Riot

Bari e provincia

Prosegue il live tour di Elisa che farà tappa, questa sera, a Molfetta presso la Banchina di San Domenico. Dalle ore 20.30, la famosa cantautrice delizierà il numeroso pubblico che accorrerà per l'occasione. L'ingresso è a pagamento, il costo del biglietto parte da 57 euro. Per informazioni contattare il numero 3888163776.

A Conversano, invece, al via la seconda edizione del "Vinyl day". Un'immersione totale nella musica e nel patrimonio culturale della città attraverso dj set, mercatini di vinili, Stand espositivi e nostre. L'appuntamento è dalle ore 16 alle ore 24. Per informazioni scrivere un'email a norbeatmusic@gmail.com.