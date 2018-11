© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è concluso con una pizzica davanti alla Casa Bianca il tour a Washington dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Ospiti dell'Ambasciata italiana i musicisti e i danzatori salentini hanno rappresentato la Puglia nella terza Settimana del Cibo italiano nel mondo. La Regione Puglia, informa una nota, ha puntato sul binomio musica-cibo per presentare le eccellenze enogastronomiche e i percorsi turistici di gusto. L'Orchestra popolare è in partenza per Tirana, in Albania, dove lunedì 19 novembre parteciperà alla missione istituzionale per Apulian Life Style con il governatore pugliese Michele Emiliano.