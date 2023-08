Ecco tutti gli appuntamenti di stasera in Puglia

Entra nel vivo l'estate pugliese con una sfilza di eventi e appuntamenti in grado di soddisfare i gusti più disparati. Dalla festa della birra alla pizza in piazza passando per il Mercatino del gusto e poi la musica live, i grandi dj e le escursioni: ecco qualche idea su cosa fare stasera in Puglia.

Lecce e provincia

Si avvicina alla maggiore età uno degli eventi più attesi della stagione estiva in Salento: "Birra e Sound" a Leverano, il festival internazionale della birra e dell'arte birraia che, a partire da oggi e fino a lunedì 7 agosto, festeggia il suo 17esimo compleanno.

Apre i battenti, con l’inaugurazione della mostra dedicata a Tobia Scarpa, la 24esima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie. L’esposizione “Tobia Scarpa, design e gusto della tavola italiana” sarà inaugurata alle 19 dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi: l’obiettivo è abbinare la cultura del cibo alla cultura del progetto, raccontando la visione artistica di uno dei più grandi architetti e designer italiani del ‘900. Ma il Mercatino del Gusto è anche il piacere di approfondire la conoscenza delle migliori produzioni enogastronomiche artigianali di Puglia. Alle 21 in piazza Aldo Moro ci saranno il presidente della Regione Michele Emiliano, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, il sindaco di Maglie Ernesto Toma e gli organizzatori del Mercatino Michele Bruno, Giacomo Mojoli, Salvatore Santese per dare il via alle attesissime attività della Via della Gastronomia e della Piazza del Vino, della Via dei Presidi e delle Comunità del Cibo, delle Vie dell’Olio, dei Dolci e degli Spiriti, dell’Angolo del Caffè e della Piazzetta del Gelato, del Cibo di Strada, della Birra artigianale, del Fornello-Hostaria di Puglia (Noci), della Pasta Experience, delle Masserie Didattiche, delle Tradizioni Innovative, del Mercatino Junior, dei Gusto Lab, delle Cene in Villa, del Salotto letterario, del Tirar Tardi, dell’angolo “Santese Fashion”, del Museo dei Selfie e dei momenti musicali di Salento Jazz e di Gusto Folk. Novità di quest’anno, il Gusto della Poesia a cura di Cesare Minutello e Anna Rita Merico: sei giorni dedicati alla poesia con 28 poeti: oggi alle 20, a Corte di Palazzo Guido, appuntamento con “Nous sommes du soleil” insieme a Marcello Buttazzo, Giuseppe Greco, Franco Melissano, Francesco Pasca e Gianni Seviroli.

"Ci vuole un paese". Questo il titolo della mostra diffusa (ingresso libero) che sarà inaugurata oggi alle 20 a Lucugnano, la frazione di Tricase nota per Girolamo Comi, Papa Galeazzo e la lavorazione della terracotta.

Da oggi a venerdì (ore 20.30 - ingresso libero) nel Chiostro degli Agostiniani in via Michele De Pietro 10 a Lecce con Francesca Giannone, Leonardo Palmisano, Chiara Valerio e Alessandro Paolucci (il seguitissimo “Dio” sui social) prosegue la terza edizione di “Agostiniani Libri”, rassegna letteraria del Comune di Lecce. Oggi appuntamento con “La portalettere” di Francesca Giannone (Edizioni Nord). Dopo i saluti e l’introduzione di Fabiana Cicirillo (assessora alla Cultura del Comune di Lecce), l’autrice presenterà il suo fortunato romanzo d’esordio, uno dei libri più apprezzati e venduti dell’anno e fresco vincitore del Premio Bancarella, dialogando con la giornalista Valeria Blanco.

Quarto appuntamento, oggi alle 21 nel cortile di Palazzo Gallone di Tricase, con il Festival Muse Salentine che si svolge nel Basso Salento grazie all’intuizione di Charles Adriaenssen, fondatore e presidente di “Outhere music”, casa discografica leader in Europa nella produzione di registrazioni di musica classica (info e prenotazioni: musesalentinefestival@gmail.com). Protagonisti saranno Les Musiciens de Saint-Julien diretti da Francois Lazarevitch, che suona anche i flauti e le cornamuse.

Doppio appuntamento oggi per il “Jeans Music Festival”, organizzato dall’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce con la direzione artistica di Matthieu Mantanus. Nel giardino Botanico di Nardò, alle 21, il concerto della flautista e compositrice salentina Clara Blavet (nome d’arte di Clara Calignano) che presenterà in trio il suo disco d’esordio “Narcisi e Camomille” in cui racconta il suono delle nostre fragilità. Con lei sul palco Beatrice Miniaci (flauti) e Valerio Daniele (elettronica e chitarra baritona). Nel Palazzo Baronale di Caprarica, sempre alle 21, ci sarà invece l’appuntamento con l’Ensemble “I Talenti vulcanici” formato dai talenti di musica barocca della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli.

Dopo cinque serate di gusto e musica nel borgo di Ruffano, i profumi ed il sapore della pizza artigianale invadono l’Arena del Mare di Mancaversa, marina di Taviano: da oggi a sabato 5 agosto accoglierà Pizza Village, l’ormai consolidato evento gastronomico.

Prosegue il viaggio nel cuore del Salento con la rassegna itinerante dedicata al teatro, alla musica e alla danza, "Crita – Festival delle arti", ideata dalla cooperativa Ventinovenove, con la direzione artistica di Gabriele Polimeno e Mary Negro. In scena oggi, alle 21, al Palazzo Baronale di Collepasso (ingresso 5 euro) lo spettacolo di e con Luciano Trombetta "Un letto tra le lenticchie" tratto da un testo di Alan Bennet che racconta la storia di

Susan, moglie di un vicario della chiesa anglicana, che difende il proprio modo di concepire la vita contro le critiche dei bacchettoni

Bari e provincia

Questa sera alle 21 sulla banchina San Domenico di Molfetta si esibiranno Giorgio Panariello e Marco Masini nello spettacolo “Panariello vs Masini.

Lo strano incontro”. Uno è tra i comici e showman italiani più famosi in assoluto, volto celebre di cinema, teatro e televisione. L’altro è tra i cantautori italiani più amati di sempre, vincitore due volte del Festival di Sanremo, nella sezione “Novità” e tra i “Big”. Ed entrambi sono toscani, con quel gusto genuino che sa coniugare leggerezza e profondità, e una capacità rara di saper leggere la realtà.

Alle ore 21, a Masseria Spina, con un nuovo appuntamento del Ritratti festival si rende omaggio a Frank Zappa nel trentennale della morte con “All You Can Beat”, progetto capitanato da Danilo Grassi che celebra la leggenda del rock e uno dei padri dell’avanguardia, Azio Corghi, scomparso lo scorso novembre.

I Folkabbestia saranno i protagonisti del nuovo appuntamento della rassegna “I suoni della Murgia”, in programma questa sera alle 21 a Masseria Castelli di Altamura. La formazione è composta da tra Lorenzo Mannarini (voce, chitarra), Francesco Fiore (basso), Nicola De Liso (batteria) e poi Michele Sansone (fisarmonica, poi sostituito con Pietro Santoro), Giuseppe Porsia (chitarra, flauti, poi sostituito con Simone Martorana) e Fabio Losito (violino).

Al teatro casa di Pulcinella questa sera, alle 20.30, l’associazione Granteatrino Onlus, proporrà lo spettacolo “I Bestiolini” di Gek Tessaro, autore poliedrico che si muove, da sempre, tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro.

Questa sera al Tangra di Santeramo (via Giorgio la Pira, 22), con ingresso gratuito (info: 335 162 1595) sarà proposta l’esibizione dei Doppelhandel, duo francese synthwave underground e romantico formatosi nel 2020.

Nella Basilica cattedrale di Conversano (via Mons Lamberti 3), dalle ore 21, si esibirà l’Italian Brass Band, gruppo strumentale, nato nell’anno 2013, formato da ottoni e percussioni che ricalca lo standard della “British-style Brass Band”, formazione nata in Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento.

Si terrà un doppio appuntamento musicale questa sera a Sammichele. Per il Sammichele Music Festival, in Piazza Vittorio Veneto alle 21, con ingresso libero, si esibiranno gli Eiffel 65, duo italiano di fama internazionale attualmente composto da Maurizio “Maury” Lobina e Jeffrey Jey, i quali in un djset proporranno le loro hit dance che hanno spopolato negli anni ’90 e 2000. Al castello, invece, si terrà la seconda edizione del Stand Alone Fest, festival indipendente promosso dall’omonimo collettivo. Sul palcoscenico si alterneranno vari artisti. Alle 20 si esibirà Hi-Fi Aversa, progetto ambient elettronico a cura di Vincenzo Aversa, storica voce degli Acquasumarte. Alle 21, invece, sarà il turno del cantautore pugliese Checco Curci. Dalle 22 circa è in programma il live dei Turangalila, heavy psych noise quartet da Bari. Concluderà questa prima giornata del festival il reading di Pierpaolo Capovilla, tra le voci più autorevoli del rock indipendente italiano. Per l’occasione leggerà “Eresia” di Vladimir Majakovskij, alle 23: si tratta in particolare di una lettura scenica in due atti.

Taranto e provincia

Due ore di concerto in un incredibile spettacolo dal vivo con cui i Palasport omaggiano la grande storia dei Pooh. Con effetti speciali e luci. Appuntamento alla Batteria Cattaneo, ore 21.30 con ingresso libero.

Brindisi e provincia

Brio Brindisi annuncia il ricco programma di eventi, esperienze e tour per il mese di agosto. Escursioni, tour gastronomici della città, degustazioni tra le vigne, laboratori culinari ed iniziative culturali: si parte oggi alle 21 con “Tintarella di Brio”, escursioni in notturna a piedi e in kayak nel sito di interesse storico naturalistico di “Punta del Serrone”. Un’iniziativa suggestiva per omaggiare il plenilunio d’estate con la luna piena a fare da protagonista. Entrambe le attività (realizzate in collaborazione con le associazioni Flow Love Life Ocean APS – Colmare e “Il Giunco”) si concluderanno con un live di intrattenimento acustico e inedito presso il BRIO Unusual Camp, pineta della Cooperativa Eridano (Str. per Betlemme n.6 - Brindisi). I posti sono limitati. È possibile iscriversi attraverso il sito internet www.passaportopugliese.it

Una rassegna musicale di grande qualità quella organizzata dal Barzak a Torre Santa Susanna. Prossimo appuntamento questa sera a partire dalle 22 con la band di Giorgio Canali & Rossofuoco.

Musica e divertimento questa sera in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica per la ventesima edizione di “Ballando in piazza”. Come sempre, sul palco saliranno i protagonisti, Aurelio Larosa e la sua band, che offriranno al pubblico un concerto - spettacolo molto speciale per celebrare al meglio i 20 anni della manifestazione inserita nel cartellone di appuntamenti dell’estate cegliese. Per l’occasione Larosa interpreterà le canzoni tratte dal suo nutrito repertorio discografico, ma ci sarà spazio anche per brani famosi, liscio e divertentismo. Al fianco dell’artista si alterneranno il duo Mr. Benny & Antonella, i New Dance, Miss Naty. Sarà presente, inoltre, il “Gruppo folk città di Ostuni” che con i loro abiti e balli rievocheranno le antiche tradizioni salentine. Al termine, è prevista l’esibizione delle allieve della scuola di ballo del “Club da Rosa”. Si parte alle 21.